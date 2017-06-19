《精靈寶可夢GO》週年大改版 團體戰將登場

《精靈寶可夢 GO》上線即將滿1週年，製作公司稍早宣佈將推出大型改版，並推出「團體戰」功能，未來挑戰道館時將可以與朋友共同並肩作戰。（翻攝自官方網站）

2017-06-19 23:02

〔記者吳柏緯／台北報導〕引發全球抓寶熱潮的擴增實境遊戲《精靈寶可夢 GO》上線即將滿1週年，製作公司稍早宣佈將推出大型改版，並推出「團體戰」功能，未來挑戰道館時將可以與朋友共同並肩作戰。

開發團隊指出，這次大型改版的重點之一就是將道館脫胎換骨。過去僅有補給站能夠補給道具，未來道館裡也將會出現和補給站一樣的轉盤，玩家們也可以在道館取得道具。

此外，道館的戰鬥方式也將有重大變革。道館內將會出現6個常設席位，占領道館的隊伍成員可將自己的寶可夢指派至道館「卡位」，以後也不需要再用訓練方式來提升道館的聲望值。不過新系統中也有限制，未來道館中的6個席位不能出現重複的寶可夢。例如有玩家已經在A但管放置快龍，那麼其他玩家就不能將快龍放在這個道館。當遇到其他隊伍的玩家來踢館時，寶可夢將會以被指派至道館的先後順序登場對戰。

另一個新功能是寶可夢的「幹勁」。被指派至道館的寶可夢將會顯示心型的幹勁計量條，當在道館的時間越久或是對戰次數越多，幹勁值將隨之下降。幹勁下降將會影響寶可夢的力量，在對戰中也會越來越難獲勝。同隊隊友可藉由餵食提升寶可夢的幹勁。當寶可夢的幹勁歸0後，就會在輸掉比賽後寶可夢回到訓練家身邊。

此外，這次更新後也將推出全新的「團體戰」功能，可以與其他玩家協力，打倒強大的「頭目寶可夢」。在團體戰開始前，所有被指派到道館的寶可夢都會回到訓練家身邊，且道館上方將會出現一個巨大的蛋。當蛋上方的數字倒數至0時，頭目寶可夢就會出現。

不過要進行這項功能，必須先取得「團體戰入場券」。製作團隊表示，每個訓練家每一天都可以在道館取得一張入場券，但一個包包裡只能存放一張免費的入場券。

此外，也可以在商店裡購買「特級團體戰入場券」。使用入場券加入團體戰後，將可以和其他玩家一起挑戰強大的寶可夢。如果在時間限制內打倒頭目寶可夢，就可以獲得捕捉的機會。

除了上述新功能外，這次更新也將加入多項新道具，如記錄訓練與對戰經驗的「道館徽章」，以及頭目寶可夢才會遺落的「神奇糖果」、「金色蔓莓果」或「招式學習器」等。

製作團隊表示為了更新道館的功能，所有道館功能將會暫時停止開放，接下來的幾個禮拜依序開放包含團體戰在內的新功能。等級較高的玩家將有機會在正式開放前，先到特定道館體驗團體戰功能。