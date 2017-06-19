要求撤下裸女畫作 李萬全批臉書藝術、色情不分

遭臉書要求撤下的4張素描之一。（李萬全提供）

2017-06-19 23:29

〔記者楊明怡、陳炳宏／台北報導〕就讀師大美術系時曾跟李石樵學畫的油畫家李萬全今日投書本報表示，自己平時常透過臉書分享作品，今天登入時卻收到系統通知，要求移除5件遭檢舉的畫作，不然就要刪除他的帳號。他擔心帳號被刪除，只好先撤下作品，但不滿臉書分不清藝術和色情，任憑穿著清涼的人頭帳號在行騙，卻禁止真正的創作者與同好分享，「這對藝術界的影響很大，希望公開自己的例子來引起討論。」

李萬全說，臉書要求他移除的畫作包括一幅40號油畫〈山中少女〉和4張素描，他對臉書的判斷很不解，「覺得莫名其妙，臉書總部在美國，應該很開放，怎麼會發生這種事情？」確認帳號可正常使用後，他已再次把作品放上網路，要畫友、民眾一起來公評。

「如果人體繪畫不能呈現，那羅浮宮的作品不是都成了色情？如果分享畫作不行，那些線上直播、穿比基尼的人頭帳號，造成使用者的困擾，臉書怎麼又不去抓呢？」李萬全表示，對習畫者來說，「人體」是重要的主題，整件事情讓他深感自由表達的可貴，盼望據理力爭，捍衛創作者發表的自由。

雕塑家蒲浩明聽到消息，認為「不可思議」，笑稱自己正在希臘天體營「天堂沙灘」度假，「裸體是很自然的事，都21世紀了，不該再跟色情連結在一起。」

蒲浩明去年曾籌畫《1+塑×3：朝倉暨蒲添生三代雕塑展》，讓80年代被國父紀念館禁止展出的蒲添生裸體雕塑〈陽光〉重回國父紀念館展出，當時也透過臉書宣傳，「從來沒有被檢舉過。」

正在松山文創園區舉辦個展的藝術家陳泓圻，作品從自身出發，透過描繪男體探討同志情欲，這段期間透過臉書發布展覽訊息亦從未被要求撤下圖片。

看到李萬全的畫作後，陳泓圻表示，「真的沒有傷風敗俗，是很明顯的藝術創作，也沒有明顯的第三點」，懷疑是有心人士故意檢舉。

臉書至今尚未出面對此加以回應。