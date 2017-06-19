竹縣垃圾外運焚燒回運底渣 各鄉鎮市得自找場地暫置

2017-06-19 23:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府爭取到台北市政府協助焚燒5000公噸垃圾，預計6月底前啟動，但前提是各鄉鎮市須提供場地，以暫置回運底渣，日後再委外清運到製磚場再利用；環保局表示，由於北市府要求在8月10日前清運完畢，正商請各公所配合，以期舒緩垃圾問題。

對此，竹北市長何淦銘表示，為解決垃圾問題，會想辦法配合暫置底渣，也會盡力協助底渣再利用。竹東鎮長徐兆璋表示，竹東為集水區，為免觸法或產生爭議，請環保局以公文指定一處公有地，公所即配合暫置底渣。湖口鄉長林志華說，欲找到可暫置的場地困難度高，建請環保局設法委託廠商再利用。

環保局表示，新竹縣沒有焚化爐，目前因焚化爐歲修而置堆的垃圾量，竹東垃圾掩埋場尚有1309公噸，竹北新豐區域掩埋場約6116公噸；至於全縣每日產生的210公噸垃圾量，現已恢復運往新竹市和苗栗竹南焚化。

因應地方強烈反彈堆置的7400多公噸垃圾，縣府已爭取北市府支援焚燒，但目前卡在底渣回運問題。

環保局表示，全縣有9個鄉鎮市位在水源保護和集水區範圍，依規定不得引進垃圾焚化產出的底渣；不過，各縣市都要求底渣回運才同意代燒垃圾，也無鄉鎮市願意堆置別人的底渣，因此只能請各公所提供場地，暫置該鄉鎮市焚燒垃圾產生的底渣。

環保局指出，現行外縣市普遍要求，如付費焚燒垃圾，每1公噸垃圾要回運15%的底渣；如不付費焚燒，則要回運1.8倍的底渣。以北市同意焚燒5000公噸的量推算，必須回運9000噸的底渣回竹縣。

為此，環保局已請各公所儘快提供場地，預計6月底將啟動清運堆置垃圾到北市焚燒，底渣回運則按各鄉鎮市產生的垃圾量比例，暫置到各場地，不再堆置同一地點；日後遇到焚化爐歲修等情況，也都希望能夠比照辦理。

環保局強調，自外縣市回運的底渣，都經過處理符合法規檢驗標準，可提供公共工程或鋪路等再利用，請鄉親放心。日後暫置各地的底渣，將委外運到合法製磚廠再利用，該局已提案，希望縣府動用第二預備金來支應。