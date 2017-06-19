擴大學生尿篩遭教育部打臉 彰縣府仍決定照常執行

2017-06-19 23:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年（106）9月新學期起，彰化縣政府擬擴大縣內學生全面尿液篩檢，學校取得家長同意，可為學生檢驗有無藥物濫用情形，此舉遭教育部打臉，以適法疑慮和人權團體反對，要求縣府重新思考，教育處長鄧進權強調怕學生誤食毒品而不察，出於善意，仍照原計畫執行。

為了擴大學生尿篩，縣府編列450萬元經費，將為全縣國小高年級生、國中生，以及縣立高中生，約4萬名學生，採驗尿液做毒品檢測，尿液送民間採驗機構化驗，出現陽性反應，經複驗仍是陽性，啟動春暉小組輔導個案機制，將學生列為特定人員觀察對象。

縣議員賴岸璋議會質詢指出，越來越多的毒品，可直接喝，如「咖啡包」毒品，學生及年輕人誤飲事件層出不窮，擴大尿篩用心良苦，但教育部以違背憲法人身自由及隱私權，否決縣府提案，建議縣府請益原本有意執行擴大尿篩、因適法疑慮而政策轉彎的台北市、新北市或新竹市。

對此，鄧進權表示，依照行政院公佈的特定人員尿液採驗辦法規定，特定人員分5類，包含前科、中輟復學、被疑似吸毒並經家長同意、學校司機等，而縣府擴大尿篩對象鎖定當中的第4類，即經家長同意即為學生進行尿篩，教育處和學校會針對誤食的部分，給予適當處置作為。

鄧進權強調，驗尿之前一定經家長同意並簽署同意書才執行，家長若不同意，不會貿然進行。

彰化縣警察局少年隊組長謝萬居表示，警察機構未介入學校為學生進行尿篩，學校連做2次檢驗，尿液都出現陽性反應，通報警察機構，警察再進行第3次驗尿，並釐清染毒或誤食或非毒品因素以致造成尿液陽性反應。

謝萬居指出，驗尿前端流程在學校，不會留下不良紀錄，未來若擴大尿篩，學校要防範尿液被掉包、保護個人隱秘不被貼標籤，同時，橫向連繫的輔導機制需完備，才不會有反效果。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦指出，毒品飲料包，就是毒梟以假亂真，仿3合1的咖啡包動手腳，把1到4級不等的毒品，摻雜入咖啡等飲料粉末，甜度掩蓋過毒品味道，不知不覺被喝下肚，這類「咖啡包」的毒品，包裝比正常咖啡包小1號，粉末顏色跟咖啡不同，只要能夠多點觀察和多份警覺心，可避免誤飲。

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