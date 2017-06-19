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反對溪州動物園區自救會逆轉勝 鄉民、議會成贏家

2017-06-19  22:36

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕吵了多幾個月的溪州公園興建可愛動物園區案，今天議會定期會最後1天，反對興建園區自救會終於「逆轉勝」，縣長魏明谷終究招架不住排山倒海的反對聲浪，今天首度鬆口表示，願意再選其他地點比較，重新評估選址。

縣長魏明谷上任至今，遇到重大建設案，包含延續前朝政策，彰南產業園區與可愛動物園區，還有魏明谷自己提出興建火化場的建設案，都在抗爭不斷的爭議中轉彎或胎死復中。

這回，可愛動物園區案，在爆發流血衝突事件與分局長因抗爭事件而下台走人後，抗爭仍未歇，逼得魏明谷不得不向陳情民眾「低頭」，從善如流，另闢地點做收場，而再找地點的結果，恐又是火化場興建案第二，胎死腹中。

縣議員李俊諭、江熊一楓、劉淑芳、葉麗娟、李浩誠等人，輪番質疑選址案過程，農業處長黃碧海解釋，選址前已跟地方溝通過，劉淑芳聽不下去，氣得罵說謊，請黃碧海離開議場。

劉淑芳指出，溪州公園規劃興建露營區，若露營區與動物園區為鄰，夜晚狗吠，遊客會玩得安心和開心嗎？她要求魏明谷，鄉民的心聲就是反對到底、不同意，不需要想再跟鄉民溝通。

縣議員江熊一楓指出，溪州鄉民就是要守護溪州公園，森林公園的養成和觀光名氣得來不易，議會與鄉民站同一陣線，保留7600萬元工程經費，直到縣府另闢地點。

李浩誠緊接追問魏明谷選址引發爭議，認不認錯，一開始，魏明谷未正面回答，李浩誠要求黃碧海說明，黃碧海再進入議場，李浩誠問，選址地點從17屆議會到現今18屆，地點在哪議會被矇在鼓裡，如此作法有無行政瑕疵？

對於議員追問是不是錯在縣府行政瑕疵，黃碧海久站不語，魏明谷只好親上火線回答，時空背景不同，「當初若有公開選址，就不會有這樣的結果！」適時化解黃碧海久站說不出話的尷尬局面。

「還我公園，反對黑箱作業！」約200多名自救會成員，今頭綁布條，並持寫著「黑箱作業，選址不公」的抗議布條，先後到溪州鄉公所和縣議議會高呼口號陳情，議長謝典霖和多位綠藍議員都站出來，聲援自救會的主張。

自救會總指揮許文三說，感謝多位議員相挺，要求縣長退回興建案，保留溪州公園的原貌，溪州鄉民的心聲縣長聽到了；自救會長劉禮財強調，未來縣府還是執意興不退回已發包出去的興建案，自救會會堅持抗議到底，衝突流血也在所不惜。

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  • 議長謝典霖和多位綠藍議員力挺自救會撤回溪州可愛動物園區興建案的主張。（記者張聰秋攝）

    議長謝典霖和多位綠藍議員力挺自救會撤回溪州可愛動物園區興建案的主張。（記者張聰秋攝）

  • 自救會成員今到議會廣場拉布條抗議。（記者張聰秋攝）

    自救會成員今到議會廣場拉布條抗議。（記者張聰秋攝）

  • 自救會長劉禮財頭綁抗議布條向縣長魏明谷表達心聲。（記者張聰秋攝）

    自救會長劉禮財頭綁抗議布條向縣長魏明谷表達心聲。（記者張聰秋攝）

  • 魏明谷在議會答覆議員質詢首度鬆口表明願意再選其他地點比較，重新評估選址。（記者張聰秋攝）

    魏明谷在議會答覆議員質詢首度鬆口表明願意再選其他地點比較，重新評估選址。（記者張聰秋攝）

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