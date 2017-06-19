反對溪州動物園區自救會逆轉勝 鄉民、議會成贏家

2017-06-19 22:36

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕吵了多幾個月的溪州公園興建可愛動物園區案，今天議會定期會最後1天，反對興建園區自救會終於「逆轉勝」，縣長魏明谷終究招架不住排山倒海的反對聲浪，今天首度鬆口表示，願意再選其他地點比較，重新評估選址。

縣長魏明谷上任至今，遇到重大建設案，包含延續前朝政策，彰南產業園區與可愛動物園區，還有魏明谷自己提出興建火化場的建設案，都在抗爭不斷的爭議中轉彎或胎死復中。

這回，可愛動物園區案，在爆發流血衝突事件與分局長因抗爭事件而下台走人後，抗爭仍未歇，逼得魏明谷不得不向陳情民眾「低頭」，從善如流，另闢地點做收場，而再找地點的結果，恐又是火化場興建案第二，胎死腹中。

縣議員李俊諭、江熊一楓、劉淑芳、葉麗娟、李浩誠等人，輪番質疑選址案過程，農業處長黃碧海解釋，選址前已跟地方溝通過，劉淑芳聽不下去，氣得罵說謊，請黃碧海離開議場。

劉淑芳指出，溪州公園規劃興建露營區，若露營區與動物園區為鄰，夜晚狗吠，遊客會玩得安心和開心嗎？她要求魏明谷，鄉民的心聲就是反對到底、不同意，不需要想再跟鄉民溝通。

縣議員江熊一楓指出，溪州鄉民就是要守護溪州公園，森林公園的養成和觀光名氣得來不易，議會與鄉民站同一陣線，保留7600萬元工程經費，直到縣府另闢地點。

李浩誠緊接追問魏明谷選址引發爭議，認不認錯，一開始，魏明谷未正面回答，李浩誠要求黃碧海說明，黃碧海再進入議場，李浩誠問，選址地點從17屆議會到現今18屆，地點在哪議會被矇在鼓裡，如此作法有無行政瑕疵？

對於議員追問是不是錯在縣府行政瑕疵，黃碧海久站不語，魏明谷只好親上火線回答，時空背景不同，「當初若有公開選址，就不會有這樣的結果！」適時化解黃碧海久站說不出話的尷尬局面。

「還我公園，反對黑箱作業！」約200多名自救會成員，今頭綁布條，並持寫著「黑箱作業，選址不公」的抗議布條，先後到溪州鄉公所和縣議議會高呼口號陳情，議長謝典霖和多位綠藍議員都站出來，聲援自救會的主張。

自救會總指揮許文三說，感謝多位議員相挺，要求縣長退回興建案，保留溪州公園的原貌，溪州鄉民的心聲縣長聽到了；自救會長劉禮財強調，未來縣府還是執意興不退回已發包出去的興建案，自救會會堅持抗議到底，衝突流血也在所不惜。