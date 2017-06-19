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醫訊》乳症科權威陸幼琴行醫53年 薪水全都奉獻給天主

2017-06-19  22:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店耕莘醫院上週成立乳房醫學中心，國內乳症科權威、前耕莘醫院院長陸幼琴，從學成返國執業至今53年，欣見乳房醫學中心成立，希望能帶給婦女朋友更友善、隱私的整合就醫環境，78歲的陸幼琴每天精神奕奕、視病若親，她另一個身份是修女，所以所有行醫的收入都捐給修會，每個月只領少許的零用金，陸幼琴笑說，她生活上什麼都不缺，「每天來上班都覺得很幸福！」

陸幼琴的父親也是醫生，因此她自幼想要當醫生，在美國念完大學後，她先加入修會成為修女，然後在修會的期待下念醫學院，為將來服務偏鄉做準備，醫學院畢業後，她被派到嘉義鹿草葉由根神父開設的聖家醫院服務，有感於台灣當時缺乏婦產科醫師，她又返回美國研習剖腹生產技術再回台灣，當時她一年接生人數超過120人，常常晚上睡不好覺。

再次返美15年後，她又受邀回台，在榮總及耕莘醫院服務，後接任副院長及院長職務，她也是輔仁大學醫學院首任院長，陸幼琴說，她到耕莘醫院時，原本是一般外科，但當時民風保守，有6成婦女病患都找她看乳房，因而在耕莘成立乳房外科，陸幼琴不僅有女性細膩的心思、加上醫術高超，她逐漸成為國內知名乳症科權威，一直看診至今，到去年才停止為病患動手術，只剩門診，仍有許多病患指名看診。

78歲的陸幼琴說，感恩醫院還願意讓她看病，能夠為人解決病痛，是她人生的服務目的，她從以前至今，將自己所有的財產和收入奉獻給修會，每個月只領很少的零用金，她和3個修會姐妹住在一起，生活簡單，問她為什麼不退休享清福？陸幼琴笑說「我在醫院服務，就是在享清福」，人生如此、夫復何求。

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  • 陸幼琴看診53年仍堅守崗位。（記者翁聿煌攝）

    陸幼琴看診53年仍堅守崗位。（記者翁聿煌攝）

  • 陸幼琴為國內乳症科權威。（記者翁聿煌攝）

    陸幼琴為國內乳症科權威。（記者翁聿煌攝）

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相關關鍵字： 乳房醫學中心 健康醫療 婦產科 耕莘醫院 陸幼琴
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