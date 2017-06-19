明全台高溫逾30度 西半部防局部性大雨

明（20）日天氣仍不穩定，各地還是有下短暫陣雨或雷雨的機會，西半部提防局部性大雨。（資料照，記者方賓照攝）

2017-06-19 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）日天氣仍不穩定，各地還是有下短暫陣雨或雷雨的機會，西半部提防局部性大雨，雨具還是要隨身攜帶。明天的溫度，比今天更進一步回升，各地高溫都在30度以上，東南部地區有焚風發生的可能，應適時補充水分。氣象專家吳德榮表示，週三（21）起氣溫大幅回升，目前預報顯示直到下週一（26）都會感覺悶熱，北部高溫可能飆至35度以上。

根據《中央氣象局》預報，今天鋒面逐漸北移，西南氣流影響減弱，下雨的情況漸漸緩和，明天鋒面將會退至台灣北部海面，不過天氣仍不穩定，在西南風的影響下，各地仍有降短暫陣雨或雷雨的機會，西半部有可能出現局部性大雨。

溫度方面，在西南風帶來的暖空氣以及下雨逐漸減少之下，溫度會比今天更進一步回升，各地高溫都站回3字頭，其中東南部高溫達34度，甚至可能會出現焚風。明天北部地區高溫30至33度；中南部地區高溫30至32度；東部地區則是30至34度；外島則是30至31度。

紫外線指數的方面，明天台東為危險級，提醒應避開正午時間出門並做好防曬；高屏、宜花和澎湖紫外線指數為過量級；台中為中量級；其他地區為高量級。

空氣品質方面，明天金門受懸浮微利影響，指標為普通級，其他地區皆為良好。

明天台灣中部以北、東南部以及外島沿海空曠地區及近海，容易有8到9級強陣風，風浪也比較大，提醒至海邊活動應多加留意。

吳德榮在《洩天機教室》中指出，第二波梅雨已接近尾聲，週三除了迎風面西南部有局部陣雨外，其他地區天氣明顯緩和，轉為晴時多雲，午後將有局部短暫陣雨的機率。週三起氣溫大幅回升，目前預報顯示，直到下週一（26）都會感覺悶熱，北部高溫可能升至35度以上，要提防中暑。

溫度方面會比今天更進一步回升，各地高溫都站回3字頭。（圖擷取自中央氣象局）

明天台東紫外線指數為危險級，提醒應避開正午時間出門並做好防曬。（圖擷取自中央氣象局）