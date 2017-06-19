車城景觀橋「點亮」終有解 暑假重現七彩燈光

景觀橋的夜間七彩燈光。圖為2014年測試圖。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-06-19 22:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城景觀橋上的燈光損壞問題，從去年初通車後始終未點亮，經過營建署南工處協調要求，廠商終於在最近開始全力維修，預計在6月底能完全修復，最快暑假就能重現景觀橋的夜間七彩燈光秀。

車城海口至龜山沿海景觀道路全長5.6公里，總建設經費約12億5千萬元，95年動工，105年1月29日由屏東縣長潘孟安及地方人士風光宣布通車，但號稱創造夜間特色的景觀燈，除了測試階段，卻未曾正式點亮過。

營建署南區工程處指出，廠商目前已經完成其中一座龜山橋的電源線路的維修及燈具固定，並將原本容易損壞的塑料材質，全數更換為不鏽鋼材質，針對海鹽海風的侵襲加強，廠商目前開始維修福安橋上的燈具，最快暑假就能完成原來規劃的夜間七彩景觀燈光。

「希望確實修復後再移交給鄉公所。」車城鄉長張春桂表示，去年通車時景觀燈就已損壞，一直未移交公所管理，去年底還出現電線掉落甩動問題，每次都說了一個改善期限，卻始終無法改善亮燈，莫蘭蒂颱風更直接將殘破燈具摧毀，許多不知道實情的鄉民痛罵鄉公所失職，公所一直被迫背黑鍋，希望這次維修「玩真的」。