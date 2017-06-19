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斗高文化路與省中街淹水十餘年 將啟動緊急搶修

2017-06-19  22:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六高中日前因排水溝被插入棧板擋排水，內水回淹導致淹大水，讓文化路與省中街十餘年淹水老問題浮上檯面，地方反映，現有排水溝排水量太小，附近整個排水系統都需要重建；工務處長彭子程表示，將啟動緊急工程，擴大現有排水斷面，引雨水至圓環中央排水系統。

淹水地區居民表示，斗六圓環原本不會淹水，自圓環從文化路到省中街段、鎮北路到民生路的排水溝改為水泥U型溝後，排水能量大減，大雨後就會淹水，近年新建築愈來愈多，都市水泥化，土地無法吸收雨水，只要降大雨，省中街旁的斗六台銀、民生路的斗六市農會附近都會積水。

「斗六市中心也會淹水，文化路甚至曾因淹水而封路。」立委劉建國辦公室副主任林廉貴表示，斗六圓環有個中央排水系統，如加大現有排水溝排水斷面，可加速雨水的排除；另斗高內排水系統多年來未更新，學校還自行變更內排水銜接系統，已有排水失靈的現象，也應評估檢討。

縣議員江文登也與工務處長彭子程今天下午也到現場會勘，彭子程允諾，台銀前排水溝斷面不足處，縣府會利用開口契約，緊急施工，增加排水能量，另斗六高中內水，將另闢排水系統，引入斗高附近的大排。

斗六市長謝淑亞表示，斗六高中集水面積大，大雨來時內水若集中外排，社區排水系統一定無法負荷，所以斗高的內水還是需要調整，這不是你好、我好的零和問題，應該要系統性解決，週四將相關單位將至現場會勘，希望一次就解決淹水問題；希望斗高也能提出相關計畫，並請立委協助向教育部爭取經費。

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  • 斗六高中外排水溝蓋已被封死，未來不可能再用棧板擋排水。（記者詹士弘攝）

    斗六高中外排水溝蓋已被封死，未來不可能再用棧板擋排水。（記者詹士弘攝）

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