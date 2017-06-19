總統同名災情引人關注 南投「英文堂」其實是…

連日豪大雨，南投縣魚池鄉英文堂廣場疑因地層滑動出現又長又大的裂痕災情。（記者謝介裕攝）

2017-06-19 21:07

〔記者謝介裕／南投報導〕連日豪大雨，南投縣魚池鄉武登村精神信仰中心「英文堂」，疑因地層滑動，致地面出現一條比一條長又大的龜裂痕跡，危及民眾進出安全，水土保持局與日管處十分重視，將分工合作進行整治，避免災情持續擴大，進而確保民眾安全。

「英文堂」地層滑動問題，隨著豪大雨接二連三來襲，傷勢也有擴大之勢，除了從擋土牆至廣場之間，長約2、3公尺；寬約1、20公分不等的裂痕以外，連臨時環保公廁周邊也出現大小不一的裂痕，民進黨立委蔡培慧接獲鄉親陳情後，也火速前往會勘並希望相關單位能儘速搶修。

今日水保局南投分局便趁雨勢轉歇之際，派出機具就廣場龜裂等傷痕進行填補、整治；日管處長洪維新也允諾將把原先在戶外的公廁，改設在室內，待與廟方敲定適當位置後，便可發包動工。

事實上，魚池鄉「英文堂」原本默默無聞，惟因名稱與總統蔡英文同名，受外界關注的眼神也不亞於災情，究竟「英文堂」有何名堂?與蔡英文總統之間是否有關聯性?更是大家注目的焦點。

廟方說，「英文堂」占地面積約0.15公頃，日治時期曾作為漢學私塾，所以有「古厝學仔」、「古學仔」之別稱，民國55年地方民眾出錢出力建廟，並在2年後完工落成啟用，因地形呈葫蘆狀，又稱「寶蘆宮」，供奉主神關聖帝君，右殿是土地公、左殿為城煌爺。

魚池鄉長陳錦倫、武登村長黃永斌等人表示，「英文堂」設立迄今已逾百年，加上缺乏資料，為何取名「英文堂」?迄今仍是個謎，有待與地方耆老進一步調查，但可確定的是以前為教育場所，現在是地方信仰的宮廟，且與蔡英文總統毫無關係。