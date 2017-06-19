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新北10生獲特殊展能市長獎 7旬嬤終圓讀書夢

畢業生張聖治、余道規、鄭安騏、林穎欣、鍾承典、李禹彤、胡珮珊、鄭翼安、李奕寯獲新北特殊展能市長獎代表。（記者張安蕎攝）

2017-06-19  22:53

〔記者張安蕎／新北報導〕年過半百才得以上學！淡水國中畢業生余道規，已經是七十四歲的高齡阿嬤，仍奮發完成國中學業，她特地穿上布農族服飾，驕傲地自新北市長朱立倫手中接過「特殊展能市長獎」，她開心的說，「終於一圓讀書夢。」

十名特殊展能市長獎代表：張聖治、余道規、鄭安騏、林穎欣、鍾承典、李禹彤、胡珮珊、鄭翼安、李奕寯、林廷翰，獲新北市長朱立倫特別表揚，能在刻苦的環境中積極生活、學習。

七旬阿嬤余道規是全場最年長畢業生，生於台東布農部落的她，從小因家中拮据，只供男丁上學，她雖熱愛讀書，卻無奈小學畢業，就得務農持家，成年後出嫁、生子、北上工作，人生前半輩子都在為家庭付出，直至孩子工作自力，才得以重拾書本。

有感於年輕族人逐漸遺忘母語，她自願擔任布農語教師，白天勤跑雙北十多間學校授課，晚上則參加國中補校，雖每日早出晚歸，但她笑說「生活從未如此充實！」視傳承部落文化為己任，也將持續高中學業。

鳳鳴國中畢業生張聖治，從小患有腦性麻痺，因手腳不便，寫作業時間是一般生的五倍，也無法參與體育活動，但他樂愛上學，即使發高燒也堅持到校，「我怕錯過學習機會，也珍惜每一刻與同學相處的時光。」他不僅是班上的模範生代表，也樂於參與班上團體事務，為國中三年留下難忘的歡樂回憶。

鷺江國中畢業生李奕寯，因患亞斯伯格症，到校僅上自己感興趣的課程，也不參加考試，而透過在家自學，利用Youtube觀看機械操作影片，並報名程式課程，雖跳脫一般升學體制，卻因此培養出創客專才，參加全國機械人組裝比賽獲得第二名，成為特殊生優秀教育案例，他說，因喜愛組裝機械，市長獎禮物是一台收音機，他拿到便動手拆解，感覺很有趣！

李父指出，特殊生不一定適合正規教育，因此放手讓孩子自學、摸索機械，出發點是希望他有一個快樂、自在的童年，也會引導他到戶外活動，曾全家一起騎單車環島，並多次參與機械相關競賽，希望透過孩子的故事，讓其他特殊家庭看到不一樣的出路。

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  • 七十四歲的高齡阿嬤余道規，是今年淡水國中畢業生，她特地穿上布農族服飾，驕傲地自新北市長朱立倫手中接過「特殊展能市長獎」。（記者張安蕎攝）

    七十四歲的高齡阿嬤余道規，是今年淡水國中畢業生，她特地穿上布農族服飾，驕傲地自新北市長朱立倫手中接過「特殊展能市長獎」。（記者張安蕎攝）

  • 鳳鳴國中畢業生張聖治，即使手腳不便，仍樂愛上學，珍惜每一刻與同學相處的時光。（記者張安蕎攝）

    鳳鳴國中畢業生張聖治，即使手腳不便，仍樂愛上學，珍惜每一刻與同學相處的時光。（記者張安蕎攝）

  • 鳳鳴國中畢業生張聖治，即使手腳不便，仍樂愛上學，珍惜每一刻與同學相處的時光，母親許靜芬也常伴兒子參與班級事務，國中三年留下難忘的歡樂回憶。（記者張安蕎攝）

    鳳鳴國中畢業生張聖治，即使手腳不便，仍樂愛上學，珍惜每一刻與同學相處的時光，母親許靜芬也常伴兒子參與班級事務，國中三年留下難忘的歡樂回憶。（記者張安蕎攝）

  • 鷺江國中畢業生李奕寯跳脫一般升學體制，卻因此培養出創客專才，參加全國機械人組裝比賽獲得第二名，成為特殊生優秀教育案例。（記者張安蕎攝）

    鷺江國中畢業生李奕寯跳脫一般升學體制，卻因此培養出創客專才，參加全國機械人組裝比賽獲得第二名，成為特殊生優秀教育案例。（記者張安蕎攝）

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