東港超狂畢典！ 他扛來60公斤鮪魚、秀拿手絕活

東港高中家長副會長王韋文全家都是東中人。（記者陳彥廷攝）

2017-06-19 20:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港高中今天舉辦畢業典禮，家長會除頒發會長獎，更搬來海產店的鎮店絕藝，全家都是東中人的副會長王韋文，直接把拿手絕活「鮪魚秀」搬到學校，午餐時間在穿堂片起重達60公斤的黃鰭鮪分送在地海味的生魚片，師生直呼「超狂！」。

屏東東港、琉球現在正值「黑鮪魚季」，每天都有黑鮪魚進港，但非黑鮪魚汛期時，俗稱「串仔」的黃鰭鮪平常就是大宗生魚片來源，台灣永續海鮮指南也認為是相較之下更適合購買的魚種，在東港碼頭常可見整片的黃鰭鮪一字排開非常壯觀，而王韋文繼承母業賣起生魚片，今天他把技藝搬到學校活動中心外的穿堂，從動作充滿力與美的「鮪魚秀」再到食物本身，安撫師生辛勤和胃脾。

中午畢業典禮告一段落，王韋文馬上把鮪魚搬入穿堂，鋪上鮪魚秀專用地墊，再用各式不同的魚刀把該隻黃鰭鮪片去骨去雜片出生魚片，經過超低溫急速冷凍的魚體聞不到腥味，生魚片端上桌，貼心配有醬油和哇沙米，學生迫不及待要品嚐美味，入口即化的口感是讓午餐意外「加菜」的學生紛紛驚呼「好新鮮！」。

王韋文笑稱，日前謝師宴與老師們談論漁獲，但大家對漁身概念卻非常抽象，他決定要把大魚搬到學校分享，也因為現在除最小女兒就讀中，今天畢業的國三女兒和夫妻及另外2個小孩都成東中校友，大家處理生魚片雖熱得滿頭大汗，也成另類「謝師宴」。

「5歲就在運碎冰啦！」，42歲的王韋文，他說，近年喜宴或活動總是有生魚片，鮪魚秀伴隨得越來越流行，他大約只須5分鐘就能處理成生魚片；首度見到整尾鮪魚被片成生魚片的外籍英語教師Brandon就直說「驚奇」，試吃後更是讚不絕口。

黑鮪季期間，黃鰭鮪因捕獲量少價格上揚，每台斤300元起跳，該尾黃鰭鮪已算大尾，市價至少要3萬元，大手筆放送大家吃，王韋文說，只要女兒和同學一起開心畢業就什麼都值得，校方更「預約」小女兒畢業時也要來場特別畢典。校長郝靜宜則指出，東港是漁米之鄉，家長大方分享也展現細膩技術，可說是畢典前最後一堂充滿在地精神的課程。

下午則輪到高中生舉辦畢典，高三生自組畢聯會，打造類似奧斯卡頒獎典禮的畢典，主題「我們殺青了」呼應畢業，家長會長王俊文和校長郝靜宜搭配畢典主題，分別裝扮成以「蝙蝠俠」、「導演」的身分出席，畢典從上午到下午都「超狂！」。

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