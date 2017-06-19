| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

諮商會意見分歧 米穀業納責任制再等等

米穀業納入責任制恐要再等等。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-06-19  20:51

〔記者吳柏緯／台北報導〕米穀業納入責任制恐要再等等。勞動部今天邀集農委會、米穀業的勞資代表與諮商委員，針對米穀業是否適用勞基法84之1條的責任制，進行討論。不過由於列席委員的意見紛歧，因此並未做出具體結論，勞動部表示會再蒐集意見並研議。

勞動部今天舉行今年第4次勞動基準諮詢會，針對米穀業是否納入責任制進行討論。米穀公會代表說明，民間稻穀烘乾場受限勞基法規定，因此無法隨時替農民的稻穀烘乾，因此引起不少農民反彈。因此盼能在農忙時期納適用勞基法84之1條的責任制，降低人力成本壓力並維持穩定性。

勞動部條平司專委王金蓉會後受訪時指出，米穀公會是針對「稻穀檢驗與收購人員」、「烘稻機操作人員」與「碾米工作者」3種類型的勞工提出適用責任制的申請。不過由於3者的工作性質、時間並不相同，因此諮詢委員間有不同的意見。

據了解，支持納入的委員認為農業工作有特殊性，若遇到農忙或天災，米穀業就必須配合農民的搶收工作、機器全天運作，根本不可能停機休息。若缺乏彈性將徒增困擾，也會傷害農戶；反對者則認為，碾米業遭遇的問題都可以透過補齊人力解決，此外，並非每一批烘完的稻穀都須經過碾米的程序，因此「碾米工作者」的工作也可以請其他員工互相支援。而且不該一次將3個類型打包討論。

由於委員間意見分歧，因此並未做成任何結論。王金蓉強調，勞動基準諮詢會的目的是希望讓各方代表暢所欲言、表達看法，勞動部會將今天的諮詢結果帶回研議並評估，作為後續審議時的判斷標準。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞動部 米穀 米穀業 責任制
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧五味軟絲
好清爽✧味噌漬黃瓜
新口味✧鮭魚滷肉飯
不糊爛麵線怎麼煮？
轉寄

標題：諮商會意見分歧 米穀業納責任制再等等


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月19日‧星期一‧丁酉年五月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.