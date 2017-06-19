諮商會意見分歧 米穀業納責任制再等等

米穀業納入責任制恐要再等等。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-06-19 20:51

〔記者吳柏緯／台北報導〕米穀業納入責任制恐要再等等。勞動部今天邀集農委會、米穀業的勞資代表與諮商委員，針對米穀業是否適用勞基法84之1條的責任制，進行討論。不過由於列席委員的意見紛歧，因此並未做出具體結論，勞動部表示會再蒐集意見並研議。

勞動部今天舉行今年第4次勞動基準諮詢會，針對米穀業是否納入責任制進行討論。米穀公會代表說明，民間稻穀烘乾場受限勞基法規定，因此無法隨時替農民的稻穀烘乾，因此引起不少農民反彈。因此盼能在農忙時期納適用勞基法84之1條的責任制，降低人力成本壓力並維持穩定性。

勞動部條平司專委王金蓉會後受訪時指出，米穀公會是針對「稻穀檢驗與收購人員」、「烘稻機操作人員」與「碾米工作者」3種類型的勞工提出適用責任制的申請。不過由於3者的工作性質、時間並不相同，因此諮詢委員間有不同的意見。

據了解，支持納入的委員認為農業工作有特殊性，若遇到農忙或天災，米穀業就必須配合農民的搶收工作、機器全天運作，根本不可能停機休息。若缺乏彈性將徒增困擾，也會傷害農戶；反對者則認為，碾米業遭遇的問題都可以透過補齊人力解決，此外，並非每一批烘完的稻穀都須經過碾米的程序，因此「碾米工作者」的工作也可以請其他員工互相支援。而且不該一次將3個類型打包討論。

由於委員間意見分歧，因此並未做成任何結論。王金蓉強調，勞動基準諮詢會的目的是希望讓各方代表暢所欲言、表達看法，勞動部會將今天的諮詢結果帶回研議並評估，作為後續審議時的判斷標準。