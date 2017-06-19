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雲林水稻及花生可申請現金救助 長芽水稻可繳公糧

613豪雨造成雲林成熟水稻含水量過重而倒伏。（記者詹士弘攝）

2017-06-19  19:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕613豪雨造成雲林成熟水稻含水量過重而倒伏，落花生發芽更嚴重，農委會已公告雲林為「水稻」及「落花生」現金救助及低利貸款地區，另西螺農會24小時收農民稻穀，其它農會提供預約夜間收穀，發芽稻穀可繳交公糧災害稻穀。

縣議員黃文祥表示，此次梅雨時間長、又逢稻穀成熟期，不僅倒伏的稻殼長芽，連立穗的稻穀也生根發芽，稻農損失慘重，希望農民申請農損時，能採從寬、從速、從簡三原則，儘量給農民方便。

縣議員蕭澤梧也表示，水稻倒伏加上氣溫高，稻穀發芽的機會大增，稻農紛紛搶收水稻，但收割的水稻需要烘乾，如果稻穀長芽，也應有收購機制，別讓受害的農民受到二度傷害。

農業處長張世忠表示，農委會已公告雲林為「水稻」及「落花生」現金救助及低利貸款地區，於6月1日天然災害現金救助公告受理期間未申報且因13日豪雨造成「水稻」及「落花生」受害達20%以上，即可向當地公所提出申請救助，申報期至28日止。

張世忠也強調，上週已預期農民會有搶收水稻的現象，已協調各農會與碾米廠，要儘可能服務農民，其中西螺農會24小時收糧，其它地區如果農民需夜間繳稻穀，可先打電話預約，各農會也會配合服務，如果各碾米廠胃容量不足，已請彰化、台中、嘉義、台南的碾米廠協助收糧。

針對穗上長芽的稻穀，張世忠表示，可以災害稻穀名義繳交公糧，價格會較一般稻米每台斤低4到5元，但災害稻米另可申請災害現金救助，所以農民損失不會太大。

目前稻米農會收購價每百台斤約980元，另繳交公糧的稻穀溼度不能太高，如果在30度以上，溼度每提高一度，各農會會斟酌減價。

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  • 水稻泡水後已經生根長芽。（記者詹士弘攝）

    水稻泡水後已經生根長芽。（記者詹士弘攝）

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