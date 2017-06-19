不怕摔！四結國小成立宜蘭第一個國小滑板社

2017-06-19 22:22

［記者簡惠茹／宜蘭報導］全宜蘭縣內唯一擁有滑板社的國小，就在礁溪鄉四結國小，一到社團時間，有的學生靈活做起滑板跳躍的特技動作，有的流暢的溜來溜去，連大人都看得目瞪口呆。學生說，「跌倒超痛的，可是爬起來就好了呀。」

宜蘭縣的四結國小擁有一項宜蘭唯一的教學特色，去年在教導主任楊彼得的推薦下，邀請教練林大為義務擔任指導老師，滑板社去年正式成立，現在已有30名學生參與。校長張正義說，滑板已經正式列為下屆奧運的比賽項目，但是宜蘭基層教育似乎都還沒開始推動這項運動，四結國小是全宜蘭縣唯一正式設立滑板社的小學，希望投入學校資源，讓滑板運動從小深根。

6年級的羅智揚從創社開始，就加入滑板社，因為練習跌倒過許多次，摔出許多瘀青，經過不斷練習，現在的他已經能做出豚跳的特技動作，他說，跌倒超痛的，可是滑板真的很好玩，他才不想放棄，希望以後可以完成飛躍九塊板的挑戰，破老師的紀錄。

「溜滑板超帥的。」五年級的康峻誠說，一開始看到人家在玩滑板覺得很有趣，後來自己練習以後發現很難，可是不但可以挑戰自己，還可以作為一個專長，所以還想繼續溜下去。

張正義說，學生練習滑板的過程，可以學到人生深刻的道理，練滑板一定會跌倒的，可是怎麼讓學生跌倒好多次都還是會自己爬起來，學生之間互相協助，幫忙夥伴重新站起來，都有很深刻的教育意義，學生剛開始練習也都會戴上護具，保護學生安全，也讓家長放心。