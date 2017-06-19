滑進校園！ 他不收分毫指導小學生 只為推廣滑板

2017-06-19 21:56

［記者簡惠茹／宜蘭報導］四結國小滑板社指導老師林大為，溜滑板已20年，從事滑板教學已經長達18年，去年開始義務指導四結國小滑板社，希望將滑板運動推廣到基層學校，他說，玩滑板最迷人的地方，就是完成招式成功的瞬間，他也最常跟學生說，跌倒沒什麼好怕，重新爬起來就好。

林大為教學滑板的經驗遍及北部各級學校，包含台北市北一女中、宜蘭縣羅東高工、蘭陽女中與宜蘭大學他都曾經擔任滑板指導老師，去年他更開始義務指導四結國小滑板社，希望將滑板運動推向基層學校。

林大為從高中畢業後，就開始從事滑板教學，2007年大學畢業後回到宜蘭，他說，有一天走在宜蘭晚上的街頭，看到許多年輕人飆著摩托車衝來衝去，突然驚覺宜蘭年輕人可以多嘗試的運動類型還很少，許多人甚至不知道滑板這項運動，既然他有這項專長，就嘗試努力推動看看。

高二那年，還是學生的林大為存錢買了第一個滑板，從此20年的時間，儘管因為練習而遍體鱗傷，但是林大為的人生早已離不開滑板。最高能跳躍一台摩托車的他說，也曾經因為練習滑板導致脫臼、關節炎被迫停練，但是只要手腳還沒摔斷，他就是能重新爬起來繼續滑，完成招式成功的瞬間，就是街頭運動最迷人的地方。

「跌倒沒什麼好怕的，爬起來再練習就好」林大為最常跟學生說這句話，他說，滑板是非常具有挑戰性的極限運動，在玩板過程中因為不斷的磨練、失敗，可以不斷挑戰自我極限，同時也可以訓練身體的協調性，不論幾次失敗，往往只要一次成功，就能帶來極大的成就感及自信，希望透過教學，讓宜蘭有更多人能認識滑板這項運動，一起為滑板著迷。