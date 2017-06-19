憂高架單軌影響景觀 南市進行視覺影像模擬降衝擊

高架單軌捷運系統示意圖。（記者蔡文居翻攝）

2017-06-19 22:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市高架單軌捷運系統已獲中央前瞻計畫核定，將興建藍綠2條路線。市議員邱莉莉擔心綠線行經舊城區，恐對古蹟都市景觀造成衝擊，提案要求修正路線。交通局長林炎成表示，將會透過工程設計，讓柱體融入都市景觀，並已委託顧問公司進行視覺影像模擬，以減輕景觀的衝擊，近日即可完成。

市議會保安委員會今天下午審查議案，市議員邱莉莉提案請交通局在綜合規劃核定前謹慎評估，思考路線調整之必要性。市議員杜素吟也表示，高架單軌在國外都面臨虧損，部分甚至打掉，台南人都騎機車，人口會越來越少，花400億元建軌道，雖是好意，但是否符合經濟效益，應慎重考慮。

林炎成表示，邱議員今天也投書支持台南建置高架單軌捷運，有關影響景觀部分，會透過工程技術和景觀設計，將樑柱、車廂及站體等，融入都市景觀。此外，因還未興建，大家沒看過會懷疑，所以該局特別進行視覺影像模擬，已委請顧問把單軌經過古蹟敏感區等實際狀況，利用現代電腦科技呈現出來，讓民眾感受未來單軌建置完成行經市區的情形。

另外，單軌捷運經過市府評估，行經路段主要都在20米以上道路，實際上都是可行的。而所謂無人車或公路客運無法替代軌道，增加公車班次，因路都塞住也無法跑。

林炎成表示，全世界50個使用高架單軌系統的城市，有八成的城市人口都比台南少。目前南市經修正後，全案已於4月底送交通部，待交通部核定後，再送國發會通過，即會啟動綜合規劃和工程設計，同時也會舉辦居民說明會，而且也要環評，預計藍綠兩條線於108年底動工。

至於徵地部分，林炎成說，高架單軌是利用安全島用地興建，只有轉運站或機廠用地會徵用到少部分私有地，但都是空地，沒有拆民宅的問題，工程相對單純。