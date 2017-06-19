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志願「填好填滿」！桃連區免試招生比報名多上千名額

2017-06-19  21:03

［記者陳昀／桃園報導］桃連區十二年國教免試入學明天中午起至6月26日中午開放選填志願，7月11日將統一放榜，今年招生比報名多1千多個名額，「有填有希望」，教育局呼籲，30個志願一定要「填好填滿」，1999專線也會同步提供諮詢。

承辦免試入學的楊梅高中指出，明天會在網站上（https://tyc.entry.edu.tw/news/news.php）公告各校實際招生名額，今年有2萬1693人報名、招生名額有2萬3101人，雖然招生名額比報名人數多，仍建議透過查詢個別序位比率及累積人數區間，且參考各校科招生名額及模擬分發結果，適性選填志願，並妥善利用「跨校同一職群視為同一志願序」計分制度。

教育局中等教育科候用校長鄭如玲表示，去年有800多人落榜，平均只選填11個志願，最常見的問題就是過度自信、選填志願太少而慘遭滑鐵盧，也曾發生家長強勢主導，未了解學生實際想法，導致學生入學後適應不良，建議務必與孩子討論後再選填志願。

鄭如玲提醒，之前已透過直升入學、技優甄審、實用技能學程與專業群科甄選等錄取的學生，如果想再參加免試入學，要先完成放棄聲明，否則會被系統排除；五專部分可額外填10個志願，但最終會統一分發，不想填五專就不要填，以免錯失讀高中機會。

此外，內壢高中語文國際教育班、數理科技教育班及大園國際高中國際交流特色班有辦理特招，6月25日辦理學科測驗、27日開始選填志願，不會影響免試的各項積分。

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  • 桃連區十二年國教免試入學6月20日中午起開放選填志願，26日中午止。（記者陳昀攝）

    桃連區十二年國教免試入學6月20日中午起開放選填志願，26日中午止。（記者陳昀攝）

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