排1小時載到起跳價擺臭臉 運將遭客訴罰抄心經

2017-06-19 19:37

［記者黃旭磊／高雄報導］運將排班1小時，載到起跳價臭臉被客訴，罰抄心經避免被關機。

高鐵堪稱市區門面，計程車運將素質高於市區，不過，需排班45分鐘到1小時才能載客，遇到起跳價85元，低於基本工資133元，司機難免心情差，臭臉被客訴還需罰抄心經，避免遭停機導致整天不能載客。業者稱，用行車記錄器確認客訴狀況，罰寫後案件降低。

據了解，曾有顧客不想提行李，搭車到高鐵站對面巷道取車，還要求把行李搬下車，運將只得加快腳步，趕緊返回排隊行列，期待下一個客人會更好。

業者表示，判定客訴個案成立，運將需被停機7-15天，為讓運將保持收入，4年前改用抄心經、詩篇或公司守則（共78條）抵關機時數，運將要抄經也不關機，「抄完後開始懷念握方向盤，情緒比較穩定。」

曾有運將老母住安養院需獨立扶養，每天要跑超過6千元才夠開銷，遭大學生投訴不主動找零，每天到公司抄3遍心經，共抄7天免於被關機處分。

業者統計，從民國102年起4年間，客訴個案從每月2-3件到趨近於0，明顯降低。

業者說，運將即使載到起跳價，真心服務回饋更好，曾有運將協助全家人搬行李，拿到2百元車資不用找零，也有載日本客到蓮池潭，會講日語被包車遊覽一整天。