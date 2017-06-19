| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

買早餐熱食自備容器減2元 台中16家早餐店響應

買早餐自備容器到南屯區指定家早餐店，可折2元。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-19  20:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不只超商、飲料買飲料自備容器有折價，早餐店也有！

有鑑於學生常外食早餐多用免洗餐具，也把塑化劑吃下肚，衛生局試辦南屯區臨近小學早餐店減塑活動，即日起只要民眾自備容器到指定16家早餐店買早餐裝熱食，每個容器就折抵2元，還有集點送保溫袋，健康環保又好康。

紙碗、紙餐盒、塑膠蓋、塑膠袋、免洗湯匙等是很常用免洗餐具，衛生局長呂學宗指出，這類一次性用品容器遇熱會溶出塑化劑，像用塑膠袋裝熱蛋餅、羅蔔糕、熱湯、熱豆漿等，會溶出DEHP、鄰苯二甲酸酯類等的塑化劑，這會造成女孩性早熟、男孩女性化及成人男性不孕等影響。

另成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋研究團隊也發現，孩子停止飲用塑膠杯飲料，並於日常生活中避免接觸塑化劑，一週後體內的塑化劑含量大幅下降至少2分之1。

衛生局今天舉辦「自備容器裝熱食」活動，先從早餐店最多、密度最高的南屯區文山國小附近試辦，南屯區弘爺早餐13家店分店參與，另有3家早餐店也響應，民眾只要去買熱食自備容器盛裝，每個容器就折抵二元，還可參加集點，集滿20點送裕毛屋日本進口保溫袋，限量2000袋，送完為止。

李姓學生與媽媽說，平常吃午餐就要自備便當盒，現在順便拿來裝早餐，覺得方便，吃得安心又環保，昨天呂宗學與學生一起拿著杯子、便當盒到早餐買熱豆漿、蛋餅等熱食做示範，參與店家也說顧客自備容器盛裝，減少垃圾量是雙贏。

這次南屯試辦早餐店鄰近文山、永春、春安等多所國小，16家指定早餐店皆有懸掛活動布條，衛生局提醒民眾可認明享優惠，呼籲更多店家響應參與，創造減塑飲食安心的環境，詳情可上衛生局網站（http://bit.ly/2rLjv14）查詢。

廣告
  • 買早餐自備容器到南屯區指定家早餐店，可折2元。（記者蔡淑媛攝）

    買早餐自備容器到南屯區指定家早餐店，可折2元。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 早餐 早餐店 減價 熱食 自備容器
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧五味軟絲
好清爽✧味噌漬黃瓜
新口味✧鮭魚滷肉飯
不糊爛麵線怎麼煮？
轉寄

標題：買早餐熱食自備容器減2元 台中16家早餐店響應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月19日‧星期一‧丁酉年五月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.