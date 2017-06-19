買早餐熱食自備容器減2元 台中16家早餐店響應

買早餐自備容器到南屯區指定家早餐店，可折2元。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-19 20:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不只超商、飲料買飲料自備容器有折價，早餐店也有！

有鑑於學生常外食早餐多用免洗餐具，也把塑化劑吃下肚，衛生局試辦南屯區臨近小學早餐店減塑活動，即日起只要民眾自備容器到指定16家早餐店買早餐裝熱食，每個容器就折抵2元，還有集點送保溫袋，健康環保又好康。

紙碗、紙餐盒、塑膠蓋、塑膠袋、免洗湯匙等是很常用免洗餐具，衛生局長呂學宗指出，這類一次性用品容器遇熱會溶出塑化劑，像用塑膠袋裝熱蛋餅、羅蔔糕、熱湯、熱豆漿等，會溶出DEHP、鄰苯二甲酸酯類等的塑化劑，這會造成女孩性早熟、男孩女性化及成人男性不孕等影響。

另成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋研究團隊也發現，孩子停止飲用塑膠杯飲料，並於日常生活中避免接觸塑化劑，一週後體內的塑化劑含量大幅下降至少2分之1。

衛生局今天舉辦「自備容器裝熱食」活動，先從早餐店最多、密度最高的南屯區文山國小附近試辦，南屯區弘爺早餐13家店分店參與，另有3家早餐店也響應，民眾只要去買熱食自備容器盛裝，每個容器就折抵二元，還可參加集點，集滿20點送裕毛屋日本進口保溫袋，限量2000袋，送完為止。

李姓學生與媽媽說，平常吃午餐就要自備便當盒，現在順便拿來裝早餐，覺得方便，吃得安心又環保，昨天呂宗學與學生一起拿著杯子、便當盒到早餐買熱豆漿、蛋餅等熱食做示範，參與店家也說顧客自備容器盛裝，減少垃圾量是雙贏。

這次南屯試辦早餐店鄰近文山、永春、春安等多所國小，16家指定早餐店皆有懸掛活動布條，衛生局提醒民眾可認明享優惠，呼籲更多店家響應參與，創造減塑飲食安心的環境，詳情可上衛生局網站（http://bit.ly/2rLjv14）查詢。