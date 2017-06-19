香蕉包、香蕉湯入菜 重現溪洲阿嬤ㄟ古早味

阿嬤們以在地食材入菜料理。（記者蘇福男攝）

2017-06-19 19:06

〔記者蘇福男／旗山報導〕高雄旗山溪洲地區盛產香蕉，當地婦女善於以香蕉為食材，製作出「香蕉包」、「香蕉湯」等獨特料理，大山社區阿嬤懷念昔日的古早味，結合社區關懷據點共餐活動，端出一道道拿手家常菜，與社區居民共享，並拍成「阿嬤ㄟ古早味」紀錄片傳承。

旗山區公所民政課長林靜芳表示，香蕉包是早年溪洲民眾在農曆年節必做、必備的家常菜，之後演變成溪洲獨有的風味料理，在其他地方並無這道菜，還有香蕉湯，但目前僅有少數阿嬤熟諳製作方法，亟待傳承。

大山社區理事長龔麗香說，當地人以務農為主，種植香蕉是最大宗， 其他作物還有絲瓜、冬瓜、小黃瓜、南瓜等，近10、20年來社區人口嚴重外流、老化，社區每週4開辦關懷據點共餐活動，阿嬤們相當懷念昔日的古早味，也認為古早料理比較健康，因此以在地食材入菜，與社區居民共享。

龔麗香表示，阿嬤們的手藝令人驚嘆，光是香蕉一項食材，就至少能製作出香蕉包、香蕉湯、炸香蕉、焢香蕉和香蕉冰等美食甜點，也善於醃漬鳳梨、冬瓜、破布子、高麗菜等農作物，這是早期的食物天然保存法。

大山社區將發展為在地風味餐，並把製作過程拍成「阿嬤ㄟ古早味」紀錄片，希望有人來傳承這記憶中的味道。