Adobe 與孟克博物館合作 徵名作《吶喊》第五版本

Adobe複製了7支愛德華·孟克的畫筆並將其筆觸數位化至photoshop及Sketch中。（Adobe提供）

2017-06-19 23:40

〔記者陳炳宏／台北報導〕Adobe今日宣佈「隱藏的創意寶藏 （The Hidden Treasures of Creativity） 」革新計劃，將與位於奧斯陸的孟克博物館和頂尖Photoshop 筆刷作者Kyle T. Webster 展開合作，以數位筆刷的形式還原創作了著名畫作《呐喊》的繪畫大師愛德華·孟克（Edvard Munch）已逾百年歷史的筆觸，目前Adobe已數位化複製了7支孟克使用過的畫筆，並開放全球Photoshop和Sketch用戶免費下載，希望為新一代繪畫大師帶來靈感，同時徵選《吶喊》第五版本。

Adobe表示，團隊與孟克博物館的文物保護專家密切合作，利用超高解析度相機對孟克使用過的畫筆進行360度拍攝，用來捕捉構建精準畫筆3D表現所需的所有角度和細節。專家們還對孟克的藝術風格及筆法進行了深入的分析，並結合了畫筆靈活度和鬃毛種類等物理特性的數據。

而將數據和掃描結果轉化為Photoshop筆刷的工作，則由全球Photoshop筆刷權威專家Kyle T. Webster 來完成，透過與博物館專家的合作，Kyle捕捉每一只畫筆精準的形狀以及其性能屬性，用以創造數位筆刷。

Adobe活動行銷部門資深總監Simon Morris表示：「有一些藝術作品是受到大眾熟知並喜愛的。這些作品超越了時間，至今仍影響著社會和現代人的創造力。但我們很少會注意到創作這些偉大作品時用到的工具。」

Simon指出，「隱藏的創意寶藏」計畫目的，在於重新挖掘大師們手中那些已被遺忘的繪畫工具，並把這些工具交到新一代藝術家手中，目前紐約大都會藝術博物館和位於阿姆斯特丹的荷蘭國立博物館等機構，已經開始在線上展示他們的珍藏品，讓這些經典作品持續被大眾關注。這次計畫是對這個趨勢的延伸，讓現今的藝術家們能有機會重新發現並珍視大師使用過的畫筆，並創造出屬於自己的傑作。」

此外，Adobe即日起至7月14日期間舉行競賽，號召Photoshop及Sketch用戶利用這些獨家的筆刷來創作一幅屬於自己的《吶喊》，愛德華·孟克共創作了四個版本的《吶喊》，80年後的今天，Adobe邀請大家創作《吶喊》的「第五個版本」。

參賽者可以將自己的作品上傳到Behance網站並加上#MunchContest標籤，將有機會在孟克博物館展出，並入選Behance專題。此外，優勝者將獲得6000歐元（約台幣20萬元）的現金獎勵，以及免費前往2017年10月18日起在拉斯維加斯舉行的Adobe MAX 大會的機會。