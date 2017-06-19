安和國中師生集體頭暈噁心 環局鎖定6工廠追查

台中工業區傳來刺激異味，安和國中學生紛紛戴上口罩防護。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-06-19 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市西屯區安和國中今天傳出師生集體頭暈、噁心事件，從台中工業區飄來刺鼻化學氣味，教室鄰近的一年級共10班學生都聞到，學生趕緊關窗、戴上口罩，也有學生到保健室休息，校方指出近1年常飄來不明臭味，懷疑是塑膠、油品工廠趁陰雨偷排廢氣，環保局獲報後鎖定附近6家工廠追查。

安和國中上午第4節一上課從台中工業區又傳來刺激性臭味，師生說味道就像化學氣體臭味，也像濃重麻油味，不少學生感到頭暈、噁心，老師趕快囑咐學生關窗、並戴上口罩防護，學校懷疑是學校後方的油品工廠榨油，傳出麻油味，但也有學生覺得油很香。

不過學校指出，近一年工業區不時傳來不明的化學臭味，尤其這學期只要陰雨，學校後方工廠就飄出異味，懷疑是塑膠瓶蓋工廠趁機排廢氣，空氣充斥嗆鼻的塑膠味，上週三梅雨來襲時更嚴重，師生聞到都快吐了，也有學生到健康中心休息，校方多次通報一九九九，但環保局到場時表示味道已消散，始終得不到下文

教育局指安和國中今天通報因異味造成身體不適的學生有15人，接受學校健康中心照顧後症狀緩和也返回班級上課，校長許志瑋和老師盼環保單位加強稽查找到禍源，讓學生早日脫離臭氣的危險。

環保局稽查大隊技正羅文龍今天趕到現場追查，但味道已消散，他表示當天是吹南風，從上風處追查和比對工業區附近食品、製油及塑膠製品工廠位置，初步鎖定3家製油食品工廠及3家塑膠製品工廠，將進一步清查，也提供學校氣體採樣鋼瓶，異味出現可立刻蒐集採樣，稽查人員也會趕到，儘速揪住污染源

環保局指出，去年共接獲校方3次通報，今年5月也有獲報，狀況如何會進一步了解，像異味疑似塑膠味，可能是產製或排放出現問題，如果是麻油味，懷疑是作業時油品燃燒或洩漏造成，要進一步釐清。