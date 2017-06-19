老屋拿來換地？老屋團體憂老屋無容身之處！

老屋拿來換地？臉書社團「新竹市老屋發展處」憂心老屋將日漸凋零。（記者洪美秀翻攝）

2017-06-19 20:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府都發處最近公告進行都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換作業，其中一筆南門段四小段因有地上物老屋，臉書社團「新竹市老屋發展處」質疑公有地應以空地為優先做交換，怎會把60年以上的老屋列為優先換地的土地，質疑此舉將讓老屋無容身之處，建議市府撤銷此筆交換地。

市府都發處都計科表示，這些公有土地都經過財政處與相關單位會勘後，認為可做為私有公共設施保留地的交換地，有請相關專家會勘，認為地上物或房舍不具保留價值，但若民眾有質疑，會再會同相關單位會勘。

都計科長楊仁豪說，過去市府辦理這項業務時，因釋出的交換地多為荒地或位處偏遠地，因此私有地主換地意願不高，去年市府整理會勘市中心的公有非公用土地，希望提高私有地主換地意願，不過，去年都無人提出申請換地，今年才會再提出來，換地申請作業時間到7月18日截止，如果沒有私有地主提出換地申請，市府會再做通盤考量，也會將有地上物或老屋等建築的公有非公用土地能否列為交換地，再討論研議。

臉書社團「新竹市老屋發展處」質疑市府將已60年以上的老屋做為私有地主的交換土地，根本是讓老屋無容身之處，一般政府的換地作業，應以空地或無做為的土地為優先，怎會挑市中心、且有地上物老屋的土地做交換，這些有老屋的土地若真的有私有地主申請換地，命運恐怕就是被拆除夷平了，建議市府應審慎再議，不要讓市區內的老屋建物一個個日漸凋零。