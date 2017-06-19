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助廢校回春 成大進駐東山水雲國小與社區共築未來

2017-06-19  20:18

［記者劉婉君／台南報導］台南市東山區牛肉崎部落，於日治時期即有油礦探勘，中油開採期間，為了教育牛山礦場的中油員工子弟並成立學校，即是後來的水雲國小，全盛時期當地還設有戲院，但民國79年廢礦後，水雲國小也於民國91年廢校，105年底，國立成功大學人文社會研究中心進駐水雲國小，目前已完成北翼校舍整修，將於6月底前驗收完成，23日將首度召開座談會，與社區居民面對面構築未來。

成大人文社會研究中心聯合成大台文系，與台南市文資處合作，向中央爭取「烏山頭水庫暨嘉南大圳教育工作基地整備與調查」3年計畫，要將水雲國小打造成為教育基地，也是串連其他社區或團隊的平台，除了過去1年來拜訪社區居民、文史工作者等、社造團隊等，台文系副教授簡義明表示，希望透過23日的座談會，讓在地居民知道地方正在發生什麼事、一起來想像東山的未來。

座談會內容從東山的產業、水雲國小建築到地方史與族群，邀請與會者一起對談，簡義明指出，成大團隊互動對象除了水雲當地居民，也延伸到吉貝耍與李子園等社區，團隊只是義務協助的角度，後續空間的使用將回歸地方，因此，期盼搬遷到外地居住的水雲子弟也能夠回來參與。而日後成大台文系開課也會結合水雲，帶領師生到水雲與民眾互動，進行生態、人文、歷史等各個領域的踏查。

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  • 國立成功大學團隊拜訪東山水雲地區居民，尋找協助當地發展的不同可能。（成功大學台文系提供）

    國立成功大學團隊拜訪東山水雲地區居民，尋找協助當地發展的不同可能。（成功大學台文系提供）

  • 東山水雲國小廢校多年，成大團隊進駐協助活化。（記者劉婉君翻攝）

    東山水雲國小廢校多年，成大團隊進駐協助活化。（記者劉婉君翻攝）

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