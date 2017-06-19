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高雄舊公寓申裝電梯掛零 市府推100萬補助

2017-06-19  19:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市5樓以下公寓裝電梯的申請案為0件，因應高齡化社會，高雄市工務局推出「無障礙住宅改善」 補助，5層樓以下建築物設置昇降設備，最高可補助100萬元。

工務局建管處表示，高雄市5樓以下建物加裝電梯，都以透天厝為主，舊公寓幾乎沒有加裝電梯，原因包括舊公寓面積很多超過21坪，不適用獎勵辦法、1樓經常有違建增建問題等，因此申請案為「0」。

高雄市老年人口佔比已達13.44％，市長陳菊宣示高雄市要成為一個高齡友善城市，工務局依據內政部訂頒的「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」，此次推出無障礙住宅改善補助。

工務局指出，這次補助是針對「無障礙住宅基準及獎勵辦法」施行前（101年11月30日公布實施）， 已領得使用執照的住宅共用部分，進行無障礙設施改善，即日起至11月底受理申請。

高雄市工務局強調，5層以下建築物，補助設置昇降設備，金額最高可達100萬元；至於6層以上的公寓大廈，補助室外通路、避難層坡道及扶手、出入口、室內通路走廊及改善昇降設備，補助金額最高10萬元；但補助比例則以總工程經費45％為上限。

建管處強調，內政部已放寬5樓以下的舊公寓增設電梯，只要過半數住戶同意，即可拿到建照動工，此次再加碼補助，希望突破0件申請。

家住民族社區的黃姓民眾說，雙北的舊公寓價格高，但高雄市舊公寓的價格低，2、3百萬就買得到，加裝電梯動輒上百萬元，住戶覺得不划算，加上1樓住戶普遍不同意，以前根本沒人願意裝。

申請人資格限設籍高雄市的現住戶，年齡65歲以上、6歲以下或領有身心障礙證明者，申請者的公寓大廈管理組織，以完成報備有案者優先補助。詳情可上工務局建管處網站查詢，或電洽：07-3315502。

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  • 高雄市舊公寓申請裝電梯掛零，市府推出100萬補助。（記者張忠義攝）

    高雄市舊公寓申請裝電梯掛零，市府推出100萬補助。（記者張忠義攝）

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