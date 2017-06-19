「千歲環保啦啦隊」 廣告旗幟縫成隊服

新北市八里區大崁里「千歲環保啦啦隊」由平均年齡70歲的阿嬤們組成。（新北市政府民政局提供）

2017-06-19 20:15

〔記者李雅雯／新北報導〕廣告旗幟可以再利用縫成環保購物袋，也可以是一群平均年齡70歲的阿嬤啦啦隊團隊服。

新北市八里區大崁里長林秀真帶領社區阿嬤們組成「千歲環保啦啦隊」，可愛舞蹈多次在地方舞蹈競賽中獲獎，熱情活力讓人驚艷。

林秀真笑說，「千歲環保啦啦隊」平均年齡達70歲，成員都是平日在活動中心運動健身的阿嬤們，最開始練習複雜的舞蹈動作時，又要記舞步、又要做得對，全是叫苦連天，不過練久了也練出自信，現在不僅不會怯場，還會主動拉身邊朋友加入啦啦隊，遇到比賽時候還會自願加課練習。

「千歲環保啦啦隊」特別的地方還包括他們的隊服，全出於廣告旗幟回收再利用。林秀真說，當初為了參加環保啦啦隊競賽，苦苦找尋符合規定的競賽服裝，偶然發現焚化場每天都有大量廣告旗幟待銷毀，換個念頭，找來里上有裁縫專長的志工，一起動動小手將廣告旗幟轉為身上穿的表演團服。

新北市政府民政局地方行政科長陳炳仲誇林秀真對里民的付出是有目共睹。陳炳仲說，林秀貞連任3屆里長，也是新北市的特優里長；其擔任里長職務10年，常用創意打造里上活動，讓大崁里成為樂活社區典範。