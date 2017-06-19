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落選效應？基隆市今年17位國中小校長統統留任

2017-06-19  19:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市去年國中、小校長轉任遴選，國中，國小各有1位校長落選；受到去年落選事件影響，今年服務滿4年的國中、國小校長一共17位，統統選擇留任原校，不敢填轉任遴選，以免落選的事在自身上演。

基隆市立八斗高中與暖暖高中校長遴選作業，16日在暖暖教師研習中心登場。八斗高中校長遴選共有國立基隆女中主任黃致誠、基隆市立中山高中主任林金山、基隆市立暖暖高中主任陳辟賢登記角逐，暖暖高中校長則有暖暖高中主任甘邵文、國立基隆女中主任呂宗皋登記。遴選結果，八斗高中由女中黃致誠出線，暖暖高中由暖中甘邵文勝出。

本週五參與遴選作業的國中小校長共17校，包含銘傳國中許文璋、武崙國中辜雅珍、碇內國中王淑芬、正濱國中張文雄、南榮國中尤四維、建德國小江漢雄、信義國小賴麗雯、七堵國小李秀娟、五堵國小黃正昆、碇內國小蔡佳和、德和國小李健銘、中和國小劉汶琪、暖暖國小胡宗光、尚智國小曾敬棠、仙洞國小彭雪峯、中華國小潘志煌、月眉國小賴鴻吳。

回顧基隆市國中小校長遴選的歷史，僅有101年的安樂國小校長林秀容，轉任仁愛國小校長遴選失利，失望之餘申請退休，其餘現任校長轉任或是留任均順利過關；但是，去年則發生轉任、留任校長遴選，均有1位校長落選，使得今年要遴選的校長「剉咧等」，在一動不如一靜的考慮下，統統填參與留任原校的校長遴選作業。

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  • 基隆市教育處16日舉辦新任高中校長遴選，遴選結果，八斗高中校長由基隆女中主任黃致誠（左） 勝出，暖暖高中校長由暖中主任甘邵文（右）出線。（記者俞肇福攝）

    基隆市教育處16日舉辦新任高中校長遴選，遴選結果，八斗高中校長由基隆女中主任黃致誠（左） 勝出，暖暖高中校長由暖中主任甘邵文（右）出線。（記者俞肇福攝）

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