8旬老婦成功「開心」 四代同堂慶重生

花蓮85歲太魯閣族婦人江阿梅重獲健康，今早在四代兒孫陪伴下，開心返回醫院慶生。（記者王峻祺攝）

2017-06-19 18:45

［記者王峻祺／花蓮報導］鬼門關前走一遭！花蓮85歲太魯閣族婦人江阿梅，去年10月因主動脈瓣膜嚴重鈣化，造成心臟衰竭住院，女兒不忍年邁老母動手術，插管27天後準備拔管「道別」，卻被醫師及時勸回，強調病患「意志堅強」，歷經瓣膜置換手術後，老婦終於重獲健康，今早也在四代兒孫陪伴下，開心返回醫院慶生。

差點因主動脈瓣膜狹窄猝死的江阿梅，去年10月被送進醫院急診，當時心跳每分鐘177下、心臟收縮不到60下，檢查後發現瓣膜嚴重鈣化、開口狹窄，僅能「開心」治療，但家屬深怕老婦身體不堪手術負荷，決定暫時插管維持生命徵象。

江阿梅的大女兒劉毓秀因不忍媽媽受苦，幾度想要拔管放棄治療，孫子林克勤更心疼奶奶身上插滿維生器材，氣憤含淚詢問醫師「奶奶還有救嗎？」歷經主治醫師黃振銘的多次溝通，家屬才願意放手一搏，同意接受手術。

黃振銘說，主動脈瓣膜疾病，屬退化性疾病，65歲以上民眾盛行率約3％，85歲以上長者4％，但只要經專業術前評估，年紀大絕非手術禁忌，加上江阿梅的身體機能穩定，術後第2天就能拔掉呼吸器，再經2個月住院治療，恢復狀況相當良好。

自鬼門關前走一遭的江阿梅，今在數十位兒孫陪伴下，重回門諾醫院感謝醫護團隊，院方還為她準備蛋糕，慶祝86歲大壽，讓鮮少說國語的她，開心直呼「謝謝黃醫師，為她『開心』」，並牽起醫師的手一起切蛋糕，分享重生喜悅。

黃振銘說，民眾切勿輕忽主動脈瓣膜狹窄的嚴重性，若有氣喘、水腫、胸悶，胸痛及暈厥等症狀，就要懷疑是否罹患瓣膜性心臟病，並應儘早就醫檢查，另建議65歲以上長者，每年做一次心臟超音波檢查，追蹤心臟健康。