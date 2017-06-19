不敵連日梅雨 鹿港老屋德成堂樓板崩塌

彰化鹿港中山路老屋德成堂，因為不敵連日炸雨，騎樓處的樓板崩塌，騎樓上方的屋頂也破洞。（記者劉曉欣攝）

2017-06-19 18:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不敵連日大雨，彰化縣鹿港鎮中山路老屋德成堂傳出騎樓的樓板崩塌，所幸老屋多年無人居住，沒有人員受傷，鎮公所先緊急到場拉起封鎖線；今天並派人到場清理掉落物；鎮公所強調，老屋是莊姓家族所有，由於老屋位於黃金地段，將要求屋主應該負起建物安全維護，儘速改善。

鹿港中山路德成堂昨晚崩塌事件傳出後，嚇壞小鎮居民，有民眾指出，在崩塌的前幾秒鐘才有學生剛通過德成堂的騎樓，突然就聽到「轟隆」巨響，回頭一看就發現騎樓上的樓板崩塌了，連帶屋頂也破了個洞，磚瓦、木頭就壓在騎樓的機車上，「真的非常幸運，沒有人受傷」。

鹿港鎮長黃振彥立刻趕到德成堂，由於老屋已經多年沒有人居住，傷害也減到最小，並由公所拉起封鎖線，進行後續處理。

鎮公所表示，德成堂並非古蹟，或是歷史建築，產權為莊姓家族所有，家族成員散居海內外，早年曾經營布行，後來曾經租給計程車行使用，近年來已無人居住使用；由於老屋位於市區，目前老屋騎樓暫時封閉無法通行，將先要求所有權人進行安全維護，避免搖搖欲墜的門窗、木頭或是磚瓦又因風雨掉落。

鎮公所有聯絡上居住在鹿港鎮的德成堂子孫，其中1位莊姓成員表示，希望能使用公權力處理，縣府能夠來會勘鑑定是不是危樓。

台灣小鎮文化協會常務理事許書基表示，德成堂是鹿港中山路的典型長條街屋，長度約70公尺，有樓井、天井，後方三門巷上還留有稀有的銃櫃，立面是現代主義的幾何風格。

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