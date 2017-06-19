| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
落石致交通中斷 日月潭台21甲線漏夜搶修中
 首頁 > 生活

不敵連日梅雨 鹿港老屋德成堂樓板崩塌

彰化鹿港中山路老屋德成堂，因為不敵連日炸雨，騎樓處的樓板崩塌，騎樓上方的屋頂也破洞。（記者劉曉欣攝）

2017-06-19  18:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不敵連日大雨，彰化縣鹿港鎮中山路老屋德成堂傳出騎樓的樓板崩塌，所幸老屋多年無人居住，沒有人員受傷，鎮公所先緊急到場拉起封鎖線；今天並派人到場清理掉落物；鎮公所強調，老屋是莊姓家族所有，由於老屋位於黃金地段，將要求屋主應該負起建物安全維護，儘速改善。

鹿港中山路德成堂昨晚崩塌事件傳出後，嚇壞小鎮居民，有民眾指出，在崩塌的前幾秒鐘才有學生剛通過德成堂的騎樓，突然就聽到「轟隆」巨響，回頭一看就發現騎樓上的樓板崩塌了，連帶屋頂也破了個洞，磚瓦、木頭就壓在騎樓的機車上，「真的非常幸運，沒有人受傷」。

鹿港鎮長黃振彥立刻趕到德成堂，由於老屋已經多年沒有人居住，傷害也減到最小，並由公所拉起封鎖線，進行後續處理。

鎮公所表示，德成堂並非古蹟，或是歷史建築，產權為莊姓家族所有，家族成員散居海內外，早年曾經營布行，後來曾經租給計程車行使用，近年來已無人居住使用；由於老屋位於市區，目前老屋騎樓暫時封閉無法通行，將先要求所有權人進行安全維護，避免搖搖欲墜的門窗、木頭或是磚瓦又因風雨掉落。

鎮公所有聯絡上居住在鹿港鎮的德成堂子孫，其中1位莊姓成員表示，希望能使用公權力處理，縣府能夠來會勘鑑定是不是危樓。

台灣小鎮文化協會常務理事許書基表示，德成堂是鹿港中山路的典型長條街屋，長度約70公尺，有樓井、天井，後方三門巷上還留有稀有的銃櫃，立面是現代主義的幾何風格。

相關影音

廣告
  • 彰化鹿港中山路老屋德成堂，不敵連日炸雨，騎樓上方的的樓板直接崩塌，所幸當時騎樓只有機車。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化鹿港中山路老屋德成堂，不敵連日炸雨，騎樓上方的的樓板直接崩塌，所幸當時騎樓只有機車。（記者劉曉欣翻攝）

  • 彰化鹿港中山路老屋德成堂。（許書基提供）

    彰化鹿港中山路老屋德成堂。（許書基提供）

  • 彰化鹿港中山路老屋德成堂，因為不敵連日炸雨，騎樓處的樓板崩塌，騎樓上方的屋頂也破洞，木頭搖搖欲墜。（記者劉曉欣攝）

    彰化鹿港中山路老屋德成堂，因為不敵連日炸雨，騎樓處的樓板崩塌，騎樓上方的屋頂也破洞，木頭搖搖欲墜。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化鹿港中山路老屋德成堂因騎樓處的樓板崩塌，讓人瞧見2樓牆上停擺時鐘，訴說被遺忘的時光。（記者劉曉欣攝）

    彰化鹿港中山路老屋德成堂因騎樓處的樓板崩塌，讓人瞧見2樓牆上停擺時鐘，訴說被遺忘的時光。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化鹿港中山路老屋德成堂，因為不敵連日炸雨，騎樓處的樓板崩塌，騎樓上方的屋頂也破的洞，鎮公所已拉起封鎖線。（記者劉曉欣攝）

    彰化鹿港中山路老屋德成堂，因為不敵連日炸雨，騎樓處的樓板崩塌，騎樓上方的屋頂也破的洞，鎮公所已拉起封鎖線。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 德成堂 梅雨鋒面 豪雨 鹿港
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧五味軟絲
好清爽✧味噌漬黃瓜
新口味✧鮭魚滷肉飯
不糊爛麵線怎麼煮？
轉寄

標題：不敵連日梅雨 鹿港老屋德成堂樓板崩塌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月19日‧星期一‧丁酉年五月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.