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張錦鳳與越媳、弟媳學得好手藝 一起編織夢想

張錦鳳（左2）與越媳陳香江（右2）、弟媳武玲丹（左1）一起參加三民一戶政舉辦的打包帶編織班，學得一身編織好功夫，還買書鑽研精進，如今更開班免費授課。（記者方志賢攝）

2017-06-19  20:13

〔記者方志賢／高雄報導〕56歲的張錦鳳3年前與越配媳婦陳香江、弟媳婦武玲丹一起參加三民一戶政事務所舉辦的打包帶編織班，不但學得一身編織好功夫，還買書鑽研精進，如今更開班免費授課，張錦鳳強調，「當年免費學得技藝，現在有能力，也希望免費推廣，邀大家一起來編織夢想」。

張錦鳳家裡有2位越南外配，10年前她的弟弟娶了越配武玲丹，6年前越媳婦陳香江也嫁來台灣，一家人感情融洽，張錦鳳常帶著弟媳、媳婦及2個小孫子參與社區活動，並幫助她們很快融入台灣社會生活。

張錦鳳說，弟媳與媳婦平時要照顧年幼的小孩，也希望利用空閒學習手工藝，3年前一起參加三民一戶政為外配舉辦的打包帶編織班，由專業老師指導她們利用回收的打包帶，學會各種編織技巧，並創作研發多樣花色的編織包。

武玲丹也說，打包帶編織技巧有很多變化，包括俗稱小花的基礎直編法，複雜的井田編法等，不僅可編織各式各樣手提包，還可編織面紙盒、手機吊飾、鑰匙圈吊飾等小飾品。

3人越學越有興趣，課程結束後，還買書鑽研，甚至到坊間付費上進階班，不斷提升自己的編織技巧，在家裡一有空閒就編織包包，完成多樣花色的包包，朋友看到喜愛的包包，她們以材料費的價格割愛。

張錦鳳指出，台灣或外配朋友知道她們會編織包包，也希望學編織技巧，幾個朋友約一約就到她家來學，有社區或機構也會邀她們開班授課，她們都很樂意分享，當年她們是免費學得技藝，如今有能力教學，她們僅收取材料費，完全免費教學，有興趣者可以一起來編織夢想。

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