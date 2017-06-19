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善用跨域津貼助 偏鄉青年順利就業

2017-06-19  19:42

〔記者張菁雅／台中報導〕畢業季到來，勞動署中彰投分署提醒初次尋職青年可善用「青年跨域就業津貼補助」，減輕到外地工作的交通、租屋負擔。

勞動署中彰投分署指出，家住南投縣中寮鄉的小田，在大學畢業後到外地找工作，因為中寮鄉沒有省道，對外交通不便，小田騎機車往返台中面試，就耗費一天時間，長途奔波不僅危險，也勞心勞力，幾次面試失敗後，小田漸漸對找工作這件事感到厭煩，也對未來感到無力。

幸好小田在參加南投就業中心主辦的聯合徵才活動時，成功媒合到台中的生技大廠工作。考量他通勤路途遙遠，有租屋需求，就業中心主動提供青年跨域就業津貼，幫助小田減輕租屋負擔，讓他穩定就業。小田說，省下來的房租都給家裡，當作父母的生活費，跨域就業津貼不只照顧他，更照顧他家。

中彰投分署長陳瑞嘉表示，自青年跨域就業津貼開辦以來，中彰投分署已協助超過130位初次尋職青年，不因地域限制，找到理想工作，只要年滿18歲到29歲，未曾參加勞工保險，且未在學的初次尋職青年，審核通過就能申請每月1000元至3000元的異地就業交通補助金，或每月最高5000元的租屋補助金及最高3萬元的搬遷補助金，其中異地就業交通及租屋補助最長發給12個月。

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