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新住民才藝多 台東生活美學館明起展出

2017-06-19  18:13

［記者黃明堂／台東報導］台東生活美學館實驗藝廊於6月20日至7月18日舉辦台東新住民手工藝展，明天上午10點開幕式。

台東縣外籍配偶協會表示，展品都是新住民自行創作研發，具有不同國別文化特色及意涵。例如，高腳屋模型脫胎自越南傳統建築，「哇洋骨立」是印尼在地特色的影子戲紙偶，「澎媽賴」是泰國祝福花環；新住民阮玉英的「石畫」，在素底的石頭上畫上美麗花鳥，展現精巧手藝與構思。

協會理事長傅濟功表示，這些作品不僅適合進行手工藝教育推廣，更傳達了新住民的多元文化風貌，歡迎鄉親到館欣賞新住民的精巧手藝。

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  • 新住民的作品。（記者黃明堂攝）

    新住民的作品。（記者黃明堂攝）

  • 台東縣外籍配偶協會理事長傅濟功歡迎民眾參觀新住民作品。（記者黃明堂攝）

    台東縣外籍配偶協會理事長傅濟功歡迎民眾參觀新住民作品。（記者黃明堂攝）

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