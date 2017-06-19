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保健》考生壓力大、眼睛澀 中醫師報你小撇步

大里仁愛醫院中醫科主任鄭易書（左）建議，考生若看書過久眼睛疲勞，可按壓兩邊眉頭內側邊緣的「攢竹穴」。（記者陳建志攝）

2017-06-19  19:38

〔記者陳建志／台中報導〕近日進入考試旺季，許多考生因壓力大，出現身體不適現象，台中一名高三女學生就出現倦怠、睡不著和經期腹痛等症狀，中醫師提醒，考生因長時間看書、壓力，容易出現眼睛酸澀以及肝氣運行不暢，產生頭暈、胃痛、腹瀉、頻尿等症狀，除建議可按壓「睛明穴」與「攢竹穴」消除眼睛疲勞，平常也可喝補氣養血茶、杞菊明目茶代替含糖飲料。

大里仁愛醫院中醫科主任鄭易書表示，這名念高三的女學生，在升學壓力下，每天除了上學外還要補習，日前身體不適在家人陪同下看診，發現有鼻塞、易流汗、血液循環不良，以及經痛、煩躁、睡不著等肝氣不疏症狀，經開立藥方調養，並建議適當運動後，倦怠、經痛、睡不著、精神不集中等症狀都逐漸好轉。

鄭易書主任表示，考生因面臨考試壓力，容易出現緊張、情緒不穩等情形，因肝氣運行不暢，出現肝氣不疏、鬱滯，此時可用疏肝理氣健脾的中藥材如柴胡、白芍、白朮、茯苓、香附、鬱金、青皮、薄荷等來幫助消除緊張、穩定情緒。

鄭易書主任也建議考生，若長期看書出現眼睛疲勞、酸澀等症狀，可以自己按壓雙眼內側靠近鼻子凹陷處的「睛明穴」，或者兩邊眉頭內側邊緣的「攢竹穴」，每次按壓約3至5秒後放開，持續數次後將能舒緩眼睛疲勞。

因不少考生喜歡喝含糖飲料解渴，鄭易書提醒，這樣反而容易造成疲倦嗜睡，特別提供補氣養血茶、杞菊明目茶兩種茶飲，只要以兩千C.C水煮20分鐘就可當茶飲用，其中常打哈欠、體力差、健忘、頭暈、頭腦不清楚者，可用黃耆15克、山藥10克、白朮10克、甘草5克、遠志5克、當歸5克煮「補氣養血茶」；眼睛容易疲勞、乾澀、視物模糊者，則以枸杞、菊花、蕤仁各10克煮「杞菊明目茶」飲用。

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  • 大里仁愛醫院中醫科主任鄭易書建議，考生若看書過久眼睛疲勞，可按壓眼内側靠近鼻子凹陷處的「睛明穴」。（記者陳建志翻攝）

    大里仁愛醫院中醫科主任鄭易書建議，考生若看書過久眼睛疲勞，可按壓眼内側靠近鼻子凹陷處的「睛明穴」。（記者陳建志翻攝）

  • 考季來臨，考生壓力大出現身體不適，大里仁愛醫院中醫科主任鄭易書（左）建議，除就醫調養，也可喝補氣養血茶、杞菊明目茶。（記者陳建志翻攝）

    考季來臨，考生壓力大出現身體不適，大里仁愛醫院中醫科主任鄭易書（左）建議，除就醫調養，也可喝補氣養血茶、杞菊明目茶。（記者陳建志翻攝）

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