衛生局推孕產婦親子健康關懷 讓新住民媽媽安心生產

2017-06-19 19:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局全國首創「新住民孕產婦親子健康關懷」，今年預定在小港、三民等5區開班授課，課程涵蓋孕婦產前產後生育保健、新生兒親子關係及懷孕情緒壓力調適等，讓新住民孕婦能安心待產並安全生產。

衛生局健康管理科長郭瑩璱表示，去年在小港、鳳山及路竹3區開辦「新住民孕產婦親子健康關懷」，共吸引新住民孕產婦及家屬共100多人參加，參與者都認為，讓孕婦能了解孕期的變化及照顧寶寶的技巧，受益良多。

郭瑩璱說，上課過程也安排通譯人員，讓新住民孕婦聽得懂內容，回家後與家人一起討論，有健康的身體及愉快的心情，未來能好好照顧寶寶，並做好媳婦及母親的角色。

由於去年反應熱烈，衛生局今年擴大5個區辦理，除了小港、鳳山及路竹3區外，另增加三民及旗山區，課程完全免費，歡迎高市新住民孕產婦及其家人踴躍報名參加，全程參與課程的新住民孕產婦有機會獲精美小禮物。

5個班依序是6月21日「新心相印茶會」於小港醫院。7月19日「寶貝新幸福同樂會」於鳳山區衛生所。8月23日「新住民心肝寶貝俱樂部」於路竹新住民及婦女家庭服務中心。

9月13日「新住民真幸福同學會」於旗山區衛生所。9月27日「幸福新住民~寶島心家園」於三民區衛生所。詳細活動內容可洽詢電話：07-7134000#5302或上高市衛生局官網活動訊息查詢。