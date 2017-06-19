大雨衝擊農業產能 損失已超過4千萬

雲林縣稻作倒伏約3000公頃，災損嚴重。（資料照，記者林國賢攝）

2017-06-19 19:00

〔記者林惠琴／台北報導〕受到豪大雨影響，造成農業災情，農委會公布最新統計，今日截至下午5點，農業產物估計損失超過4千萬元，以嘉義縣、南投縣、雲林縣較嚴重，農作物則是一期水稻影響較大。

根據農委會統計，目前農業產物損失4149萬元，其中，以嘉義縣約1866萬元、占45%最多，其次是南投縣約568萬元、占14%，再來是雲林縣約566萬元、占14%，以及台中市約323萬元、占8%與苗栗縣約310萬元、占7%，其餘像是嘉義市、桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市、屏東縣也有受到波及。

在農產損失方面，共計4016萬元，整體農作物被害面積1960公頃，損害程度19%，換算無收穫面積368公頃，受損作物主要是一期水稻，被害面積1494公頃，損失約2847萬元，其次為荔枝約248萬元、落花生約241萬元、西瓜約203萬元、梨約53萬元等；在民間設施損失方面，共計133萬元，主要是新竹縣、苗栗縣農田流失及埋沒1.51公頃所致。

農委會昨日也公告雲林縣為辦理一期水稻及落花生農業天然災害救助現金救助地區，受災農民可於6月28日前，向受災地鄉鎮市公所提出申請；現金救助金額為受損水稻每公頃1萬8千元、落花生為每公頃2萬4千元。