特考考完資格還沒審完？ 衛福部挨批太扯

2017-06-19 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕考試都考完了，但資格審查結果卻還沒出來？今年首度舉辦的驗光師特考日前結束，但有考生反映，至今仍未收到衛福部的資格審查結果，擔心就算成績過關但若資格出問題也等於白考。考選部今對此則回應，若應考人資格審查未通過，成績仍不予計算。

考選部：資格未過成績仍不採計

今年首度舉辦的驗光生、驗光師特種考試已於11日完成考試，預定於8月8日放榜，但試前就發生衛福部並未完成對全部考生的資格審查，考選部為此曾於6日發布新聞稿，要應考人安心應試，只要試前具備應考資格，即使試後才完成審查，並補發證明，考選部仍會採計應考人的成績。

但考試結束後，仍有1千多名考生遲遲未收到資格審查的合格證明，擔心就算考上，但若資格審查沒過，是不是白考了？政府是否會退費等。據傳有部分考生甚至在臉書發文，指雖然有收到證明，但之後又收到公文，指他未於去年12月29日前就申請審查、無法核發證明，紛紛痛批衛福部實在太扯，稱他們明明有先提出申請，衛福部卻又說未收到。也有考生說，他們犧牲其他時間參加這場考試，若事後才認定其不具資格，若有人聲請國家賠償其機會成本及退費，考選部宜有所因應。

針對這項爭議，考選部今對此的回應則是，雖然考試報名時衛福部仍未完成資格審查作業，當時有先以「暫准考試」的方式先讓未取得資格合格證明的考生報考，若考生有在放榜前取得資格合格證明，考試成績就會計算，若無則成績不予計算，規定很清楚，應考人應該都了解。至於退費的部分則依照「退費作業要點」處理，沒有退費的問題。