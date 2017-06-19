騙媽媽讀書讀不下去 他返鄉「舞」出一片天

2017-06-19 17:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了減輕打零工父母的經濟壓力，屏東來義部落出生的余聖文，竟誆騙媽媽「課業跟不上別人，唸不下去了！」要求從外縣市私校轉回家鄉就讀，余聖文回到來義部落後，加入來義高中藝能班，先後在全國舞蹈賽中拿下第1名成績，並順利考取國立台北藝術大學舞蹈學系，以21歲年紀成為今年來義高中的畢業生，他說，部落學校也有很好的資源，只要努力就會被看見！

余聖文說，因為家裡經濟關係，他從國小就在飲料店、餐廳打工，日子很苦，所以特別珍惜學習的機會，國中畢業後到台南的私立學校就讀，當時每學期學費、交通費等都是家裡沉重的負擔，他千方百計讓家人同意把學籍轉回住家附近的來義高中，希望在不讓媽媽覺得自責的情況下，減輕家裡負擔。

因為學制關係，降級就讀的余聖文比同年級學生還長了兩歲，就像同學們的大哥哥一樣，他潛心在來義高中藝能班中精進自己的舞蹈技巧，並與同學組隊，一起拿下全國學生舞蹈比賽團體組現代舞、民俗舞雙料冠軍，在個人賽中也拿下第2名的亮眼成績，為了賺取零用錢，余聖文還開始擔任外拍模特兒，也因此去年被模特兒公司相中簽約。

余聖文說，當初對媽媽說謊是希望減輕家裡負擔，後來返鄉後他也看見部落學校有很棒的師資，也能有很好的發展，未來他會繼續往舞蹈、演藝方面努力。