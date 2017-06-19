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世界展望會訪談敘利亞難民童 最大夢想是回家

2017-06-19  22:09

〔記者陳炳宏／台北報導〕敘利亞內戰已延燒長達2年，戰況愈發激烈，對兒童身心的殘害也就更深刻，根據世界展望會訪談100位敘利亞難民兒童的資料顯示，近半數的孩子始終無法脫離戰火陰霾，害怕空襲、砲轟和爆炸，亦有過半數受訪兒童最大的夢想即是平安回到敘利亞，與所愛的人團聚。

其中，邁入第7年的敘利亞內戰，已造成超過500萬人逃難至鄰國，世界展望會敘利亞回應處長文恩‧弗拉坦（Wynn Flaten）表示，「這場內戰使得敘利亞這一世代的兒童所知的就是流血與苦難，不幸的是，在敘利亞的邊境之外，正有另一種不同形式的暴力等待他們，那就是童工、童婚及其他形式的剝削與霸凌。」

6月20日是「世界難民日」，台灣世界展望會呼籲各界關注敘利亞等國受戰火影響之兒童的生存景況，響應飢餓30人道救援行動，透過世界展望會於敘利亞、約旦、伊拉克等國家進行的難民援助工作，幫助難民兒童獲得乾淨水、糧食與教育機會，在流離失所的生活中，找回童年應有的一絲平安與快樂。

台灣世界展望會也邀請各界，透過飢餓30人道救援行動，幫助難民兒童找回生命中的平安，除了參與7月15到16日於高雄、彰化、花蓮一場三地同步舉辦的飢餓勇士大會師，亦可透過台灣世界展望會成立的數位公益平台「阿米計畫」開設愛心圈，集結眾人之力捐款支持飢餓30，幫助敘利亞兒童擁有受教育、獲得心靈關顧的機會，為遭受戰爭暴力的孩子找回生命盼望。

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  • 台灣世界展望會邀請各界透過飢餓30人道救援行動，幫助難民兒童找回生命中的平安。（台灣世界展望會提供）

    台灣世界展望會邀請各界透過飢餓30人道救援行動，幫助難民兒童找回生命中的平安。（台灣世界展望會提供）

  • 世界展望會在此提供食物、乾淨水及衛生教育，並開辦學習課程讓孩子能持續接受教育。（台灣世界展望會提供）

    世界展望會在此提供食物、乾淨水及衛生教育，並開辦學習課程讓孩子能持續接受教育。（台灣世界展望會提供）

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相關關鍵字： 世界展望會 台灣世界展望會 敘利亞 敘利亞內戰 難民 飢餓30
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