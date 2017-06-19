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菜價只有天花板價？農會總幹事為農民抱不平

廖姓菜農說，豪雨來時整晚都守在菜園，豪雨過後損失4成。（記者廖淑玲攝）

2017-06-19  19:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕梅雨鋒面一波接一波，雲林產地蔬菜損失約4成，但面對農委會祭出「天花板」政策，農民罵聲不斷，連西螺農會總幹事廖錦富今天都質疑主委是在農委會還是消基會？對農民實在不公平。

連日來豪雨不斷，今天雨勢稍停農民忙著搶收，菜價順勢上揚，但面對農委會竟訂出有每公斤35元的天花板菜價標準，連日來引發菜農反彈，西螺果菜市場今天交易行情31.8元，不少農民質疑菜價遭打壓。

西螺農會總幹事廖錦富說，西螺是全國最大的蔬菜產區及供應區，雨災不斷造成災損，卻又看到農委會主委發表「天花板」菜價政策，讓他誤以為是看到消基會董事長發言。

廖姓菜農說，豪雨來時整晚都守在菜園，豪雨過後損失4成，採收上市賣個高價卻被說要捉菜蟲，現在又出現一個天花板菜價，每公斤不得超過35元，他請農政官員到餐廳看看菜價，不要再打壓農民。

廖錦富不諱言說，農委會應該是要協助農民儘速復耕，不該是看到菜價上漲就要求平抑菜價，尤其台灣是自由市場，蔬菜價格應該是看市場供需，否則訂出天花板菜價，是否也該要有「地板價」，否則菜賤傷農時，政府政策又何在？值得全面檢討改善。

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  • 菜農忙著採收逃過雨劫的水菜上市。（記者廖淑玲攝）

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  • 西螺農會總幹事廖錦富認為農委會訂出天花板菜價，對農民實在不公平。 （記者廖淑玲攝）

    西螺農會總幹事廖錦富認為農委會訂出天花板菜價，對農民實在不公平。 （記者廖淑玲攝）

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