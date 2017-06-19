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投縣國中技藝賽冠軍 捨名校留南投社區高職

南投國中技藝專班畢業生黃筱琳，捨台中市國立名校，決定留在投縣的同德家商。（記者陳鳳麗攝）

2017-06-19  18:08

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕獲得南投縣國中技藝競賽餐旅職冠軍，南投國中畢業生黃筱琳，已錄取台中市國立興大附農和南投縣同德家商特色班，在師長支持下，捨台中國立名校選同德家商，黃筱琳說，留在縣內可省下交通時間，相信只要認真，一樣可以學得一身好技藝。

爸爸是賣鹹酥雞的攤販，黃筱琳從小就對做料理和甜點有興趣，國三進入南投國中技藝專班，每週有兩天到同德家商上技藝課，她畢業前已取得麵包丙級證照，並獲得今年全縣技藝競賽餐旅職群冠軍，以技優甄選和實用技能班兩個管道，均錄取國立興大附農，另外也錄取草屯鎮私立同德家商特色班。

黃筱琳跟學校師長商量後，師長建議她照著自己的興趣去選擇高職，而她最後決定留在南投縣唸同德家商，省去交通時間，也留在熟悉的學習環境。

南投國中代理校長羅丞書表示，很鼓勵學生選擇其心目中的理想學校，而非大家眼中的理想學校，因此儘管她選擇留在縣內的同德家商，學校因而減少1個國立名校的錄取人數，但師長們仍很支持。

黃筱琳喜歡做烘焙，也喜歡做料理，夢想是考上國立高雄餐旅大學，將來有一身好手藝，自己開餐廳當老闆，她說，自己不怕吃苦，會認真學習，有扎實的功力才能圓夢。

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相關關鍵字： 冠軍 同德家商 名校 國中技藝賽 烘焙 社區高職
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