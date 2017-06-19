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教正確用藥 投市跨區域教育資源中心啟用

2017-06-19  17:48

〔記者謝介裕／南投報導〕改善藥品濫用問題，位於南投市芳美路的「南投、台中區域正確用藥教育資源中心」，今日在揭牌儀式後開始運作，藥師們提醒民眾謹記「停、看、聽、選、用」5大口訣，破除「有病醫病，沒病強身」的陋習，讓健康獲更好的保障。

「藥師，幫我看一下，現在應該要吃哪1種藥？」南投縣藥師公會理事長林江泉說，在藥師與衛生局、醫院攜手關懷獨居老人等弱勢族群，以及上了年紀的銀髮族過程中，經常看到長輩們住所有一堆藥，有人甚至有把藥當飯吃之虞。

據衛福部資料，南投縣內約有50%的老人至少罹患3種慢性病，以高血壓、退化性關節炎及糖尿病居多，平均1次服用藥品種類達6.7種，甚至極少數達10種以上，原因在於老人家就診醫院不止1家，同樣症狀可能看了2、3家以上。

台中市藥師公會理事長李淑玲、台中市新藥師公會理事長邱建強等人表示，雖然「貨比3家」的作法並無不妥，但問題在於老人家可能基於節儉或藥拿了不吃丟掉可惜等觀念，以致未能「藥到病除」，反而可能因重複用藥出現影響健康的負面效應，如何正確用藥？便是該跨區域中心成立的目的。

南投縣衛生局長黃昭郎說，包括戒毒、戒菸、長照與自殺防範等4項工作，未來也會與該中心緊密配合，隨後，與會的藥師們一起呼籲社會大眾謹記「停、看、聽、選、用」5大口訣，「停」就是停止不當看病、購藥、用藥行為；「看」就是找合格中醫師診治；「聽」專業醫藥師說明；「選」購安全藥品；「用」藥遵醫囑方法，若有用藥相關問題，可洽該中心諮詢，電話049-2209161。

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  • 南投縣許多上了年紀的民眾，因「有病醫病、無病強身」的不正確觀念，致家中經常存放一堆藥，反而危及本身健康。（記者謝介裕攝）

    南投縣許多上了年紀的民眾，因「有病醫病、無病強身」的不正確觀念，致家中經常存放一堆藥，反而危及本身健康。（記者謝介裕攝）

  • 南投、台中區域正確用藥教育資源中心，今舉行揭牌啟用儀式，南投縣衛生局長黃昭郎（右四起）、南投縣藥師公會理事長林江泉、台中市新藥師公會理事長邱建強、台中市藥師公會理事長李淑玲等人，都到場共襄盛舉。（記者謝介裕攝）

    南投、台中區域正確用藥教育資源中心，今舉行揭牌啟用儀式，南投縣衛生局長黃昭郎（右四起）、南投縣藥師公會理事長林江泉、台中市新藥師公會理事長邱建強、台中市藥師公會理事長李淑玲等人，都到場共襄盛舉。（記者謝介裕攝）

  • 南投、台中區域正確用藥教育資源中心，今舉行揭牌啟用儀式，吸引許多藥師到場共襄盛舉。（記者謝介裕攝）

    南投、台中區域正確用藥教育資源中心，今舉行揭牌啟用儀式，吸引許多藥師到場共襄盛舉。（記者謝介裕攝）

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