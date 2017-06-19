北市擬擴大168專案 海砂屋、都更案有條件納快軌

都發局今天於議會工務委員會提出方案，針對同意比例已達90%、無爭議海砂屋，及同意比例達90%、無爭議且實施者承諾都更核定前取得同意比例100%的案件，都會安排加入快軌專案。（記者鍾泓良攝）

2017-06-19 18:38

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府為加速都更，從2015年8月1日推動「都更快軌168專案」，也就是「同意比例100%、6個月內通過都更事業計畫、8個月通過都更權利變換計畫」。但議員許淑華認為要求達到100%同意過於嚴苛，希望達到90%的案件也可申請快軌。都發局今天於議會工務委員會提出方案，針對同意比例已達90%、無爭議海砂屋，及同意比例達90%、無爭議且實施者承諾都更核定前取得同意比例100%的案件，都會安排加入快軌專案。

許淑華4月曾在工務部門質詢，建議市府讓「168專案」可以把同意戶門檻從100%降至90%，當時都發局長林洲民承諾「做得到」。但等到5月工務委員會時，都發局尚未提出方案，讓許淑華大怒，要求都發局安排專案報告。

根據都發局統計，台北市遭列管須拆除重建的海砂屋共46件，其中有20件未進入都更程序，都發局針對未進入都更程序的20件海砂屋，輔導3件依照中央新訂的《都市危險及老舊建築物加速衝件條例》申請重建、17件輔導進入都市更新程序。

而剩餘26件進入都更程序的海砂屋，其中4件達同意比例100%，而未達100%的17件中，市府將優先協助同意比例90%的3件海砂屋更新案。

另外，都更處為90%同意比例都更案提出目標，針對其中無爭議43件的都更案納入快軌優先排審，但將附帶決議要求實施者承諾於都更案核定前取得100%同意。

而針對《都更條例》36條，也就是俗稱的「強拆條款」，台北市原規定須占總戶數10%以下，且戶數5戶以下才得申請代為拆除；但今年3月北市府修正做法，只要建商申請到拆除執照，也就是同意比例達3分之2，就可以向北市府申請代為拆除。