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豪大雨特報解除 八仙山、合觀山森林遊樂區20日開園

2017-06-19  17:09

〔記者歐素美／台中報導〕中央氣象局於今天上午4點解除豪大雨特報，林務局東勢林管處表示，由於山區雨勢趨緩，經檢視確認八仙山、合歡山森林遊樂區轄內步道及設施安全無虞，將於20日開園。

大雪山森林遊樂區則因6月2日豪雨造成路基坍方，6月6日起休園；合歡山東峰步道也因工程施工，於6月19日封閉，東勢林管處提醒民眾為維護自身安全，請遵守告示，勿擅自進入。

由於山區天候仍不穩定且土石含水率高，有零星落石可能，東勢林管處提醒民眾進入山區活動，仍需隨時注意環境狀況，以策安全。

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