| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

穿山甲遭繩纏頸 議員勘災救1命

2017-06-19  17:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員胡忠勇今天下午趁苗栗地區雨勢暫歇，前往苗栗市八甲道及龍岡道一帶勘災，當行經八甲道路旁時，突然聽到陣陣狗吠聲，他趨前查看，發現一隻保育類穿山甲頸部被細尼龍繩纏繞受困，無法脫困。

胡忠勇隨即通報苗栗縣府農業處自然生態保育科及苗栗警方前往處理，保育科人員檢視保山甲，為成年穿山甲，身體健康，馬上予以野放，讓牠回歸大自然懷抱。

至於這隻穿山甲是中陷阱，還是牠自己不小心被尼龍繩纏頸，難以判斷。胡忠勇因勘災，救了保育類穿山甲一命，不然恐被狗咬死，他說，「真的很高興！」

廣告
  • 苗栗縣議員胡忠勇前往勘災，發現一隻保育類穿山甲遭繩纏頸，後來被農業處人員野放，救了牠一命。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員胡忠勇前往勘災，發現一隻保育類穿山甲遭繩纏頸，後來被農業處人員野放，救了牠一命。（記者張勳騰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 救命 穿山甲 纏頸
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧五味軟絲
好清爽✧味噌漬黃瓜
新口味✧鮭魚滷肉飯
不糊爛麵線怎麼煮？
轉寄

標題：穿山甲遭繩纏頸 議員勘災救1命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月19日‧星期一‧丁酉年五月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.