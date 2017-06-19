穿山甲遭繩纏頸 議員勘災救1命

2017-06-19 17:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員胡忠勇今天下午趁苗栗地區雨勢暫歇，前往苗栗市八甲道及龍岡道一帶勘災，當行經八甲道路旁時，突然聽到陣陣狗吠聲，他趨前查看，發現一隻保育類穿山甲頸部被細尼龍繩纏繞受困，無法脫困。

胡忠勇隨即通報苗栗縣府農業處自然生態保育科及苗栗警方前往處理，保育科人員檢視保山甲，為成年穿山甲，身體健康，馬上予以野放，讓牠回歸大自然懷抱。

至於這隻穿山甲是中陷阱，還是牠自己不小心被尼龍繩纏頸，難以判斷。胡忠勇因勘災，救了保育類穿山甲一命，不然恐被狗咬死，他說，「真的很高興！」