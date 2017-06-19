創世暑假辦公益童樂會 亟盼外界認助

青荳芽幼兒園學童頭戴安全帽在台東桂田喜來登酒店裡大跳可愛舞蹈，為公益童樂會暖身。（記者王秀亭攝）

2017-06-19 17:36

［記者王秀亭／台東報導］創世台東院準備在7月22日下午舉辦公益童樂會，有香蕉哥哥林掄元與親子同樂，台東桂田喜來登酒店得知後贊助場地，還加碼開放飯店內的多功能娛樂室，及免費觀賞齊柏林電影「看見台灣」，不過從6月初開放認助迄今，僅認助不到30張票卷。

創世台東院長王玉鳳表示，暑假期間不少家長為孩子安排多元活動，創世想讓親子進一步認識創世的服務，及宣導「保護腦部」觀念，遂舉辦童樂會，讓親子暑假活動也能具有公益性質。

今天上午青荳芽幼兒園學童頭戴安全帽在台東桂田喜來登酒店裡大跳可愛舞蹈，為「舞動奇蹟─歡樂一下公益童樂會」暖身，在創世安養的一位住民也到現場，搶先欣賞童樂會前哨活動，酒店總經理林致偉特地帶著小朋友到多功能娛樂室，體驗感官互動遊戲，也讓受邀的創世住民視覺刺激。

林致偉表示，植物人的長期照護並非單一基金會所能全力承擔，需更多社會愛心的協助，因而願意無償提供場地。

王玉鳳指出，童樂會上，不只有香蕉哥哥與親子面對面，還有魔術等各種表演、交通安全宣導，要讓親子歡樂一下午，童樂會以1人500元認助1張票券的方式，預計開放300人參加，也歡迎外縣市準備到台東旅遊的親子認助參加，但開放認助2週，認助率只有1成，盼有更多民眾響應，洽詢電話：089-220848。