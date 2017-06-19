稻穀採收烘乾不及 碾米業盼納責任制

2017-06-19 17:20

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部今天下午舉行勞動基準諮詢會，針對米穀業是否納入責任制進行討論。米穀公會代表說明，民間稻穀烘乾場受限勞基法規定，因此無法隨時替農民的稻穀烘乾，因此引起不少農民反彈。因此盼能在農忙時期納適用勞基法84之1條的責任制，降低人力成本壓力並維持穩定性。

米穀公會指出，稻穀每年採收期以地域不同大致分為2期，每次約2個月，一次約在5到7月，另一次則是10到12月間。平時稻穀烘乾場較不受影響，但農忙時期遇上一例一休，造成採收與烘乾不及，只能任由稻穀發芽，目前嘉義一帶已發生不少稻穀發芽的情況，農民血本無歸。

今年3月時，米穀公會向勞動部申請法規解釋，勞動部於今日邀集勞資雙方開會討論是否適用。

米穀公會表示，若農忙時遭遇到天災或大雨，碾米廠要配合農民搶收、機器全天運作，根本不可能停機休息。硬要適用一例一休只是徒增困擾，而且農民的反彈也不小。

公會進一步說明，一例一休上路後，遭遇最大的問題在於人力的不確定性。若依現行單日工時上限規定，時間不足以完成工作，加上採收、烘乾要求專業，須符合農委會驗收標準，臨時請增人手不易。因此希望至少能在收穫期間，將碾米業納入84條之1責任制範疇，不但對農民而言有利，對於台灣農業發展也能有正面效益。