梅雨鋒面重創谷關溫泉飯店生意 業者辦活動優惠吸客

谷關社區本週推出谷關端「舞」清涼一夏活動，以提高飯店住宿率。（記者歐素美攝）

2017-06-19 17:25

〔記者歐素美／台中報導〕梅雨鋒面重創谷關溫泉風景區飯店業，退房率達九成半，部分飯店甚至退房達百分百，由於夏天是溫泉淡季，更是雪上加霜，業者苦不堪言！交通部觀光局聯合谷關社區協會將於6月24-25日推出谷關端「舞」清涼一夏活動，提倡夏天泡湯養生，並祭出「舞」花八門節目及優惠，希望藉此吸引遊客到谷關消暑一番、提升業績。

谷關協會今天邀請動感十足舞團，演出肚皮舞，膽大肢體展現、柔軟身段美感，讓人看了瞠目結舌！另外還請來正妹，推廣溫泉融入海鹽泡湯，強調「鹽」具可祈福、趨吉避邪外，還能消炎皮膚、軟化角質效果，更是引起現場遊客興趣！

龍谷觀光飯店總經理張明仁說，6月連續兩次梅雨鋒面來襲，讓飯店退房達900間，包含餐飲短收約400萬；谷關溫泉飯店副總巫兆榮也指出，這次6月10日發佈梅雨鋒面襲台後，民眾即不斷退房到6月23日，大概短收150萬；部分飯店甚至連6天客房掛零，苦不堪言。

谷關社區協會理事長顏世陸表示，接連梅雨鋒面來襲，民眾受大雨影響，即使前往谷關地區的路況不錯，但飯店退房情況卻前所未有的慘烈，保守估計損失上千萬元。

為提振谷關風景區的觀光，業者推薦民眾可以先到八仙山遊樂區享受森林浴，再到谷關泡湯。從事美容教學的許育婕說，現代人生活壓力大，容易頭暈腫脹，可利用沐浴鹽殺菌消炎、去角質，讓皮膚越來越白嫩柔軟；泡湯愛好者周香梅說，夏天泡湯流流汗，促進新陳代謝、血液循環，比較不會頭昏腦脹，感覺很舒爽。

谷關端「舞」清涼一夏活動，推出好玩、好康活動，凡6月24-25日入住谷關飯店，憑統一發票或收據可免費兌換「溫泉沐浴鹽」禮品及免費品嚐五葉松冰棒，另有「舞道熱場」街頭演出；6月24日晚上7點30分在谷關飯店廣場並有「仲夏晚會」等歌舞、鼓舞、原民舞等表演，與遊客開轟趴！

谷關地區飯店業者並於6月24-30日推出各項優惠，例如龍谷觀光飯店泡湯5折、購買溫泉卡享全年露天泡湯20次、送住家庭房1次只要2000元；谷關飯店泡湯5折、平日2人雅緻溫泉套房2399元、假日加1000元，含早晚餐再送下午茶；另統一渡假村、御群溫泉會館、明治大飯店、伊豆溫泉、麗池山水、四季溫泉會館等也都推出泡湯住宿專案。洽詢電話：04-25951369或www.villa-spa.com.tw查詢。