畢業美勞課 幫水泥動物穿上家鄉風景

竹田國小6年級學童幫水泥動物穿上家鄉風景。（記者邱芷柔攝）

2017-06-19 17:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東竹田國小內還留存著4座水泥動物塑像，每一座都超過45年歷史，今年學校利用藝術課程，帶著6年級的準畢業生們進行發想與創作，為斑駁褪色的水泥動物換上新裝，學生們回顧六年所學，將農村景緻、暖化議題、校園櫻桃樹及泰國奶奶的披肩等元素轉化成創作，讓原本冰冷的水泥塑像，變成充滿溫度的校園回憶。

竹田國小校園內的「動物們」有大象、駱駝、馬與長頸鹿，學生們分組討論賦予動物新的意義，像是自然現「象」畫上泰國外婆的披巾與學校的櫻桃樹、竹田之舟則畫有大武山及竹田車站、天「馬」行空則是探討自然課學到的天文、暖化啟示「鹿」身上畫有地球暖化的意象。

學生陳彥廷說，這4隻動物一直在校園內陪他們，可以在畢業前幫動物們換上新裝、留下回憶覺得特別開心，也希望未來學弟妹能好好愛護。

校長謝俊明說，早年小學校園裡相當流行放置動物水泥塑像，竹田國小也曾有校長在退休前寫下回憶錄，內容中特別提及這些「動物」，隨著時代更迭，動物塑像雖然不再流行，但學校希望學生透過討論、參與、互動，從美學角度出發，賦予動物們新衣服、新意義，培養帶得走的能力。