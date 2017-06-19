推動長照ABC 中市府再提10案

市府推動長照ABC，將再提10案。（台中市政府社會局提供）

2017-06-19 16:26

〔記者張菁雅／台中報導〕長照2.0已推動半年，台中市A級社區整合型服務中心目前僅有大甲區1處，日前遭到議員質疑。社會局今天表示，中央去年試辦長照ABC，規定地方政府僅能提一案，市府今年4月底已再提10案，正由衛福部審查中。

社會局表示，長照ABC指的是A級社區整合型服務中心、B級複合型服務中心及C級巷弄長照站，為社區整體照顧服務體系，僅是長照2.0的17項服務其中1項，其他新增的服務項目包括失智症照顧服務、小規模多機能服務、預防失能或延緩失能服務、銜接出院準備服務、銜接居家醫療等，分別由社會局及衛生局推動。

社會局指出，衛福部去年12月啟動長照ABC，當時為試辦階段，中央規定各地方政府只能提1案，由中央全額補助經費，並須經中央審查通過才可辦理；市府考量城鄉資源分配，以大甲區為試辦區，推動半年以來，透過區域內ABC級單位的協力結盟，長照服務人數明顯成長。

社會局今年4月底再提出長照ABC10案申辦計畫，分別位於中西區、西屯、南屯、東勢、石岡、梧棲、北區、霧峰、和平、龍井區，目前由衛福部審查中。

社會局強調，在各區推動長照ABC一直是市府努力的目標，雖部分行政區尚未建置長照ABC服務體系，但其他長照服務項目仍持續推動中，不影響民眾申請長照服務權益。